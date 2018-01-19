Batarya ömrü en uzun 5 telefon

Bundan 10 yıl kadar önce küçük ekranlı telefonlarımız varken, artık onlara nispeten devasa ekranlı akıllı telefonlarımız var. Yeni teknolojilerle donatılan bu modeller, elbette büyük imkan sağlıyorlar, ancak pil ömrü konusunda halen almaları gereken yol var. Ve fakat aralarında bataryasıyla, pil yönetimiyle dikkat çeken modeller de yok değil.

Yeni amiral gemileri arasında yaptığımız pil testleri neticesinde pil yönetimiyle en başarılı modelleri belirledik. Yaptığımız batarya testi senaryosundan da bahsetmek gerekirse, testimizde şöyle bir yol izledik.

Her telefona maksimum ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık konumda, 90 dakikalık Full HD video oynatma testi uyguladık. 90 dakika sonunda ise, telefonun bataryasının ne kadarlık bir alanını harcadığına bakıp, bunu yüzdelik olarak bir kenara not ettik. Bunun sonucunda da pil yönetimi konusunda en başarılı modeller ortaya çıktı. İşte o 5 model.





Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro için tam bir pil kralı diyebiliriz. Yaptığımız testte 90 dakika sonunda yalnızca yüzde 9'luk bir batarya alanı kaybeden Mate 10 Pro, testte 1'inci olmayı başardı.

Batarya: 4000 mAh

+ Mükemmel tasarım

+ Kamera

+ Sınıfı için lider pil yönetimi

- Kulaklık girişi yok





BlackBerry Motion

BlackBerry Motion ile şaşırtıcı 2'incilik yaşadığımızı söyleyebiliriz. 4000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan BlackBerry Motion, test sonucunda yüzde 10 değer kaybetti.

Batarya: 4000 mAh

+ Suya karşı dayanıklı

+ Programlanabilir tuş

+ Başarılı pil ömrü

- Kamera





iPhone X

Apple'ın 2017 bombası olan iPhone X, Face ID ve diğer teknolojileriyle fanlarını kendine hayran bıraktı. Pil ömrü konusunda ise, yaptığımız tesste yüzde 11'lik skorla, ancak 3'üncü sırayı alabildi.

Batarya: 2716 mAh

+ Harika ekran

+ Üstün, güçlü tasarım

+ TrueDepth kamera

- En pahalı amiral gemisi





Samsung Galaxy S8

Samsung'un gözdesi Galaxy S8, hem bizler hem kullanıcılar tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştı geçtiğimiz yıl. Şimdi Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S9'u görmeyi bekliyoruz. Galaxy S8'in batarya testinde aldığı sonuç ise, yüzde 11. iPhone X ile aslında 3'üncülük koltuğunu paylaşan Galaxy S8'i listemizde 4'üncü sıraya yazıyoruz.

Batarya: 3000 mAh

+ Büyük ekran

+ Kamera

+ Yazılım ve performans

- Parmak izi sensörü





LG V30+

LG'nin V30+ modeli de 3300 mAh kapasitesinde bataryasıyla, en geniş bataryalı amiral gemilerinden biri oluyor. Ve fakat testten aldığı sonuç ise, yüzde 13 oluyor. Bu da LG V30+'ı listede 5'inci yapıyor.

Batarya: 3300 mAh

+ Akıcı tasarım

+ Geniş özellikleri

+ İyi kamera

- Kutudan Oreo ile çıkmıyor

- Ekranın görüntüleme açısı



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