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    Başbakan Yıldırım: Türkiye kardeşlerinin yanındadır... Yardım konvoyu yola çıktı

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 09:17 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

    Yıldırım, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan depremin acısını yüreğinde hissederek ilk dakikadan itibaren depremzede kardeşlerinin yanında olmak için harekete geçtiğini belirtti.

    Türk Kızılayı'nın yardım konvoyunun yolda olduğunu bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Depremi yaşayan kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bilvesile Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır.

    Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Depremi yaşayan kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun."

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