Macaristan Başbakanı futbol sevgisini abarttı... Büyüdüğü köye nüfusun 2 katı stadyum yaptı

Macaristan’ın milliyetçi muhafazakar ve göçmen karşıtı Başbakanı Viktor Orban, tam bir futbol tutkunu. Orban, bir zamanlar Dünya’da söz sahibi olan Macar futbolunu yeniden ayağa kaldırmaya çalıştığını söylüyor. Muhalifler ise ülkede pek çok sorun varken, stadyum yapımı gibi spor faaliyetlerine büyük paralar harcanmasına karşı.

KÖYÜN TAMAMI STADIN YARISI ETMİYOR

En büyük tartışma konularından biri de Orban’ın büyüdüğü Felcsut köyüne yaptırdığı stadyum ve burada kurdurduğu futbol takımı. Köyün nüfusu bin 800. 2014 yılında inşa edilen Pancho Arena adı verilen stadyum ise 3 bin 800 seyirci kapasiteli. Bir diğer deyişle tüm köy halkı işi gücü bırakıp maça gitse bile stadyumun yarısından çoğu boş kalıyor.



Viktor Orban dostlarıyla yaptığı bir maçta yerde kalmış.

PUSKAS'IN ADINI VERDİLER

Köyün futbol takımının adı ise Macar futbolunun efsane ismi Ferenc Puskas’tan geliyor. 2007’de kurulan Puskas Academia adlı takım bugün Macaristan’ın en üst liginde mücadele ediyor. Aslında takıma adını veren Puskas’ın bu köyle hiçbir bağlantısı yok.

"FUTBOLDAN NEFRET ETSENİZ BİLE..."

Takımın maçlarına ortalama 400 kişi gidiyor. Bunların da yarısı Macaristan’ın oligarkları ve siyasileri. Macaristan’ın güçlü isimleri stadyumdaki maçlarda kendilerini daha yukarılara taşıyacak kişilerle bağlantı kurmaya çalışıyor. Macaristan’da yolsuzlukla mücadele eden bir isim olan Gyula Mucsi, bu durumu şöyle anlatıyor: “Futboldan nefret etseniz bile, bu maçlara gitmek zorundasınız. Çok para gerektiren büyük inşaat ve altyapı projeleri gibi işlerle ilgili kararlar burada veriliyor”.

"BU ONUN ÇOCUKSU TARAFI"

Viktor Orban gençliğinde yarı profesyonel futbol oynamış. Orban, başbakanlık yaptığı ilk dönemde de dostlarıyla maçlar yapardı. Orban’ın bu futbol sevgisini aşırı bulan yakınları da var. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir dostu, Viktor Orban, Felcsut’a stadyuma yapacağını ilk söylediğinde “Bu stadyuma gerek var mı?” diye düşündüklerini anlatıyor. İsmi verilmeyen şahıs, “Bu onun çocuksu tarafı. Futbol konusunda fanatik. Ama bu stadın yerinin doğru olduğunu düşünmüyorum. 10 ila 20 yıl içinde bu stadyumun durumu ne olacak? Doğru bir karar değildi” diyor.



Viktor Orban gençliğinde yarı profesyonel futbol oynamış. Futbol sevgisi bugün de sürüyor.

GÜNDE 6 MAÇ İZLİYOR

Orban'ın futbola düşkünlüğü o kadar büyük ki bazen günde 6 maç izlediği oluyor. Başbakan olarak yurtdışına yaptığı ilk ziyaret Paris'te oynanan 1998 Dünya Kupası finaliydi. Orban'a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre o zamandan beri tek bir Dünya Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi finali kaçırmadı.



Pancho Arena'da oynanan bir maç.

OLİMPİYAT DARBESİ

Geçtiğimiz yılın Şubat ayına Orban karşıtları, önemli bir zafer kazandı. Macaristan hükümeti, 2024 Yaz Olimpiyatları için başkent Budapeşte'yi aday gösterdi. Ancak muhalif siyasiler ve aktivistler, ülkenin sağlık, eğtim, altyapı, barınma ve yoksulluk gibi sorunları varken, olimpiyat oyunlarına bütçe ayrılmasına karşı kampanya başlattı. Muhalifler, Budapeşte sakinlerinin oy kullanacağı bir referandum düzenlenmesi için gerekli imzayı topladı. Orban hükümeti, referandumda olimpiyat adaylığına karşı 'hayır' oyunun çıkma ihtimalini göze alamayınca, başvuruyu geri çekmek zorunda kaldı.