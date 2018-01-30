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    Başarılı öğrencilere tam burslu eğitim fırsatı

    Hürriyet Eğitim
    30.01.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de özel bir eğitim kurumu 17 Şubat’ta düzenleyeceği sınavla, 4’ten 11’inci sınıf düzeyine kadar başarılı öğrencilere burs verecek.

    Başarılı öğrencilere burs şansı. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren Uğur Koleji, bursluluk sınavı için başvuruları açtı. 15 Şubat’ta sona erecek başvuruların ardından sınav, 17 Şubat’ta Küçükçekmece kampüsünde düzenlenecek. 4’ten 11’inci sınıf düzeyine kadar yüzde 100’e varan burs imkanı sunulacak.

    BİRİNCİYE YÜZDE 100, İKİNCİYE YÜZDE 75 BURS
    Türkiye genelinde katılıma açık sınavda, her sınıf kategorisinde birinciye yüzde 100, ikinciye yüzde 75, üçüncüye ise yüzde 50 burs sağlanacak. Sınav 4, 5, 6, ve 7’nci sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini; 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için ise Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerini kapsayacak. Sonuçlar 28 Şubat’ta ilan edilecek.

    Etiketler: Tab Burslu Eğitim
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