Barzani'ye referandum tepkisi: İhtimal vermiyorduk yanılmışız

YİYECEK BULAMAYACAKLAR

“YAPTIRIMLARIMIZI uygulamaya başladığımız andan itibaren zaten ortada kalacaksın. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti, bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR’lar Kuzey Irak’a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Böyle bir duruma girecekler. Niye? Mecburuz. O zaman bunlara İsrail nereden, neyi, nasıl gönderecek? Buyursun göndersin.

Memurunun maaşını ödeyemiyorsun. Başbakanlığım döneminde bunlara kredi açıyoruz. Yaklaşık 1.5 milyar dolar kredi veriyoruz. Sen kalkıp böyle bir adım atarken bir de soralım demiyorsun. Türkiye buradaki süreci yorumlayacaktır, ona göre de bir adım atacaktır. Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. İlişkilerimizin tarihteki en iyi seviyesinde olduğu bir dönemde, önceden hiçbir danışma ve görüşme yapılmadan alınan bu karar, açıkçası ülkemize de ihanettir.

Bu mesele öyle Barzani tarafının iddia ettiği gibi Kürtlerin hakkı meselesi değildir. Sen orada zaten huzur içinde yaşıyordun ya... Neydi, bir eyalet devleti olarak bunu sürdürüyordun. Aynı şekilde sürdür. Ne gerek var bu tür yollara girmene? Eğer haktan söz edeceksen oradaki Arapların, Türkmenlerin haklarını da konuşmamız gerekiyor. Kuzey Irak’taki diğer etnik grupların varlıklarından ve haklarından söz etmek Kürt düşmanlığı değil, binlerce yıllık bir hakikati dile getirmektir. Bu girişim onların haklarının gaspı anlamına gelmektedir.

MEŞRUİYETİ YOKTUR

Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor. Tek desteği İsrail veriyor. Daha sandıklar açılmadan kutlamayı PKK’lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Nasıl ve hangi şartlarda fiiliyata geçirildiği meçhul olan bu referandumla ilgili açıklanan katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir. Özellikle Türkmen ve Arap nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde nüfus kayıtlarının imhasından zorla göçe kadar her türlü hukuksuzluğun yaşandığı bir sürecin ardından yapılan bu referandumu meşru kabul etmek mümkün değildir. Kadim Irak coğrafyası önümüzdeki dönemde en az DEAŞ tehdidi kadar hatta ondan çok daha fazla yıkıcı ve acı sonuçları olacak olayların içine itilmeye çalışılmaktadır. Türkiye, sınırlarının yanı başında yaşanan böyle bir rezalete, böyle bir çarpıklığa, böyle bir tehlikeye sessiz kalamaz. Barzani ve Kuzey Irak Yönetimi bir an önce bu yanlıştan dönmezlerse, bölgemizi bitip tükenmez bir köken ve mezhep savaşının içine itme utancıyla tarihe geçeceklerdir. İstikrarsızlığı yayma amacı taşıyan her girişim doğrudan milli güvenliğimize tehdittir. Irak’ın bölünmeye değil birliğini, kardeşliğini pekiştirmeye ihtiyacı vardır. Aynı durum Suriye için de geçerlidir.”

YENİ ACILARIN HABERCİSİ

KUZEY Irak’ın inanç ve köken bakımından çok renkli bir yapıya sahip ikliminde tek bir grubun böyle bir teşebbüse girişmesi, yeni çatışmaların ve acıların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Senin bağımsızlığını kim kabul edecek? İsrail. Dünya İsrail’den ibaret değil ki ya. Bunlar siyaseti de bilmiyorlar, devlet nasıl olunur bundan da bihaberler. Ama sadece biz yaptık oldu demekle olacağını zannediyorlar. Olmayacak ya, olamaz zaten.

İSRAİL BAYRAĞI SİZİ KURTARMAZ

BURADAN Irak’taki ve Suriye’deki tüm aklıselim sahibi kardeşlerimize sesleniyoruz. Gelin, bu oyuna düşmeyin. Gelin kendinizi kullandırtmayın. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler, unutmayın. Bugünün hırsı için yarınlarınızı heba etmeyin. İsrail bayraklarının orada dalgalanması sizi kurtarmaz, bunu bilesiniz. Şu anda bunların durumu aynen devekuşunun haline döner. Çünkü tarihte elimizde belgeler var bunlarla ilgili. Şimdi onlar meydana çıktı. Dolayısıyla bu belgeler bu vesileyle çok açık net artık müzakere edilmeye ve gündeme gelmeye başladı. Biz Kürt, Arap kardeşlerimizi de Türkmenleri de diğer grupları da barış, güven, huzur, refah içinde görmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Gerekirse ekmeğimizi bölüşmeye, gerekirse kol kola girip birlikte mücadele etmeye, hatta icap ederse kanımızı aynı toprağa birlikte akıtmaya hazırız.

ASKERİ SEÇENEKLER DE MASADA

TÜRKİYE’nin gücü ve imkânları bu tür tehditlerle mücadele etmeye ziyadesiyle yeterlidir. Biz sadece meselenin sulh yoluyla çözülmesini istiyoruz. Bu yol kapandığında elimizdeki imkânları kullanmakta asla tereddüt etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizi Suriye’de oyaladıklarını, dolayısıyla Irak’la ilgilenemeyeceğini sananlar bizim en zor zamanımızda dahi gerektiğinde 7 düvelle mücadele edecek gücümüzün olduğunu unutmasınlar. Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm ihtimaller şu anda masadadır. Hava sahaları, kara, hepsi masadadır. Bütün bu opsiyonlar şu anda masada görüşülmektedir. Ümit ediyorum ki bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi aklını başına alır ve bu sonu karanlık olan maceradan vazgeçer.