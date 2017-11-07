Barzani faturayı ABD'ye kesti

Görev süresi ay başında biten Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) eski lideri Mesut Barzani, hüsranla biten bağımsızlık referandumunu sonrası ilk söyleşinini ABD radyolarından NPR'a verdi. Muhabir Jane Arraf'a konuşan Barzani, 25 Eylül'de yaptıkları bağımsızlık referandumundan dolayı pişman olmadıklarını söyledi. ABD ile ilişkileri revize edeceklerini belirten Barzani şöye konuştu: "İran destekli paramiliter güçlerle Irak ordusunun ABD'nin verdiği tanklarla, Kürtler için önemli bir petrol kenti olan Kerkük'ü almasına ABD'nin ses çıkarmamasına şok olduk. Irak ordusu, ABD'nin DEAŞ ile mücadele etmesi için verdiği silahları kullanıyordu. Bu silahları bizim üzerimizde kullandılar ve Amerika sessiz kaldı. Tabii ki bu beklenmedik bir durumdu. Yani ABD ile ilişkileri ciddi bir şekilde revize edeceğimizi söyleyebilirim."

Barzani, 16 Ekim ve sonrasında yaşananların bölgede etkisi olacağını belirterek "Çünkü insanların ABD'ye olan sevgisi, umudu ve güveni azaldı ve her geçen gün azalmaya devam ediyor" dedi.

Referandum kararından pişman olmadığını belirten Barzani şunları söyledi: "Yaptıklarımdan gurur duyuyorum. Bir Kürt devleti kaçınılmaz. Genç neslin çoğunluğu Peşmerge değil. Fakat, hepsinin savaşçı ve bağımsızlık için çalışacaklarına inanıyorum."