Bakandan söz

NABİ BEY’İN İZİNDEYİM

“Benim de TEOG’dan geçmiş evladım var, dolayısıyla veli olarak da TEOG’un ne olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız TEOG’dan çıkıyor, YGS, LYS’ye giriyor, KPSS’ye giriyor, kurumların özel sınavına katılıyor. 25 yaşına kadar bir sınavdan diğerine koşuyor. Spor yapamadığı için obezite denilen bir sorun çıkıyor. Kitap okuyamadığından kendini ifade edemiyor. Türkiye’nin şu anda eğitim seviyesi geçmiş yıllardan kat kat iyi. Nabi beyin ayak izlerini takip ediyorum. Sınavı yapmıyoruz bu yıl.



Türkiye’de başarıyı yakaladık amenna. Ancak ilkokulda ortaokula, ortaokulda liseye hazırlık yapılıyor. Beceri verilmiyor deniyor, bilgi verildiği için. Lisede ayrılıp üniversiteye gitmese dahi o zamana kadar aldığı becerilerle donanımlı insanların yetiştirilmesi lazım. Velilerimizin içi rahat olsun. Hiçbir hak kaybı olmayacak. İzmir’de bir kız öğrenci bu yıl TEOG’a çok çalıştığını kaldırılmasını istemediğini söyledi. Hiçbir bilgi boşa gitmez. Öğrencilerimizi derslerine çalışsınlar.



Eğitimcilerin önerileri var. Her okul kendisi sınav yapsın diyen bulunuyor. Herkesi mahallesindeki okula alın, diyenler var. Ankara Fen, İstanbul Erkek, Kabataş gibi liselere okul ortalaması 85’in üzerinde olanlar girsin, deniyor. Kimisi de diyor ki, “Açık uçlu soru sorun. Sınavı yapacak öğretmen, okuyacak kişi başkası olsun”. Eğitim üzerine sözüm var diyenler lütfen bize göndersin. Değerlendiririz. Bütün ihtiyaçları göz önüne alaraktan çalışma yapacağız. Velilerimiz şundan çok emin olsun, eğer bir okula, ister meslek, ister imam hatip, isterse Anadolu, fen lisesi olsun, evlatlarını vermiyorsa, hiçbir zaman bakanlığın ailesinin istemediği bir okula evladını gönderebilmek gibi bir durumu yok. Eve en yakın hangisini istiyorsa o alanda.



ÜNİVERSİTE DE SIRADA

YÖK Başkanı da üniversite sistemiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu yıl 10’da başlayan sınav için 09.45’te öğrenciler sınava alınmadı. Üniversitede birden fazla sınav üzerinde çalışılıyor. Olgunlaştığında halkımıza sunulur.”



