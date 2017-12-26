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    AYM’ye KHK eleştirisi

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    26.12.2017 - 21:01 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) eleştirdi.

    Tezcan, Hürriyet’e şunları söyledi:

    “1991’de AYM aldığı kararla ‘OHAL dönemlerinde, sadece OHAL’in gerektirdiği konularda KHK çıkartılır’ denilerek, bunu KHK çıkarma yetkisinin sınırı olarak görüyordu. CHP olarak, 668 ve 669 sayılı KHK’ları, ‘Bunlar OHAL ile ilgili değildir’ diye götürdüğümüzde AYM, 1991 tarihli içtihatından döndü ve ‘OHAL kararnamelerinin hiçbirisini incelemem’ dedi. Dolayısıyla, hükümete suiistimal etme imkânı verdi. OHAL’in bu kadar kontrolsüz yürümesinde ve bu kadar çok KHK çıkartılmasında, Meclis’in devre dışı bırakılmasında AYM’nin katkısı var. Hükümet, ‘Ne yaparsak yapalım denetimden geçmiyor’ dedi. Eğer denetimden geçse çıkan kararnamelerde en azından asgari bir hukuka uygunluk olurdu.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , bülent tezcan
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