Ayak sağlığınız için 4 önemli tavsiye

Doğru topuğu bulun
Ayak sağlığı için en önemli kurallardan biri doğru ayakkabıyı bulmaktır. Tüm gün topukluların üzerine geçirdiğimiz saatler akşamları ayaklarımıza şişlik ve ağrı olarak yansır. Üstelik düşünülenin aksine bu ağrıya sadece topuklar neden olmaz. Babet gibi sıfır topuk ayakkabılar da ayak sağlığı için son derece sorunludur. Çünkü yüksek topuklar tüm ağırlığı ayak ucuna verip sizi rahatsız ederken babet gibi düz ayakkabılar ise tüm yükün topuklarda toplanmasına neden olur. İki türlü de ağrıyla uğraşmak kaçınılmazdır. Bu nedenle bu iki tür ayakkabıdan da uzak durup 4 santim yüksekliğinde ve kalın topuklu ayakkabıları tercih etmelisiniz. Bu ayağınız için en ideal duruşu sağlayacaktır.
Yaptığınız spora uygun ayakkabı giyin
Gün içinde kullandığınız ayakkabıyı doğru seçmek birinci kural ise ikinci kural spor yaparken kullandığınız ayakkabının o spora uygun olanını bulmaktır. Çünkü spor sırasında ayaklarınıza ekstra kuvvet bindirir ve zorlarsınız. Bu nedenle eğer koşu yapıyorsanız iyi bir koşu ayakkabısı, yürüyüş yapıyorsanız iyi bir yürüyüş ayakkabısı almalısınız. Bu ayakkabılar yaptığınız spor sırasında hangi bölgeye yük bineceği hesaplanarak üretilmiş ayakkabılardır ve ayak sağlığınızı korur.
Ayaklarınıza iyi davranın
Yorgun bir günün ardından eve geldiğimizde makyajımızı temizler, ılık bir duş alır, ellerimize ve yüzümüze kremimizi süreriz. Oysa o günün en ağır işini ayaklarımız yapmıştır. Bu nedenle bu rutin bakımın içine ayaklarınızı da eklemeyi unutmamalısınız. Duşa girmeden önce duş başlığının tazyikli suyuyla ayaklarınıza yapacağınız 10 dakikalık bir masaj, ayaklarınızdaki tüm yorgunluğu almak için yeterlidir.
Bakım yapmayı ihmal etmeyin
Ayak bakımı sizi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak rahatlatır. Düzenli olarak ayaklarınızı tuzlu suda 15 dakika beklettikten sonra durulayıp, iyice kurulayıp, yattığınız yerde yukarıya uzatmayı alışkanlık haline getirip hem ayaklarınız hem de kendiniz için kısa bir mola yaratabilirsiniz. Aynı şekilde her banyodan sonra topuk taşıyla ayaklarınızdaki ölü deriyi almak hem ayaklarınızı hem de kan dolaşımınızı rahatlatır.
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