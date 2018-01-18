Avrupa'nın en büyük cezaevindeki isyan bastırıldı!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, cezaevindeki 130'a yakın hükümlü, çıktıkları havalandırma yürüyüşü sonrası hücrelerine dönmeyi reddetti.

Cezaevi yönetimi, mahkumların hücrelerine dönmelerinin sağlanması için özel birliklerin devreye girdiğini ve yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Açıklamada, yeni bir isyan girişimi ihtimaline karşı birliklerin bir süre daha cezaevinde kalacağı bildirildi. Avrupa'nın en büyük cezaevi olarak bilinen ve geçen yıllarda da birçok isyanın çıktığı Fleury-Merogis'te 4 binden fazla mahkum bulunuyor. Azami kapasitesinin 2 bin 800 olduğu belirtilen cezaevindeki aşırı yoğunluk, Avrupa Konseyi tarafından geçen yıl yayımlanan raporda da eleştirilmişti.

GARDİYANLARIN GREVİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Fransa'nın Vendin-le-Vieil kentindeki cezaevinde geçen hafta bir hükümlünün üç gardiyana saldırarak yaralaması sonrası ülke genelinde başlatılan grevler devam ediyor.

Saldırı sonrası birçok şehirdeki cezaevlerinde de benzer saldırıların meydana geldiği belirtilmişti. Cezaevlerindeki çalışma şartları ve güvenlik sorunlarını protesto eden ceza infaz memurları sendikaları, ülke genelinde başlatılan greve geniş katılım olduğunu açıkladı.

UFAP sendikası, ülke genelinde 140 ila 150 cezaevine girişlerin kapatıldığını iddia etti. Fransa Cezaevleri Genel Müdürlüğü ise 87 cezaevinde değişik oranlarda grev ve blokaj uygulama faaliyetlerinin görüldüğünü bildirdi.