Yüksek kira, göçe zorluyor
Almanya’da büyük şehirlerdeki yüksek kira yükünden kurtulmak isteyen bazı aileler, yaşadıkları kentleri terk edip kiraların düşük olduğu yerleşim merkezlerine göç ediyor. Alman İkinci Kanalı ZDF’in ‘Almanya Araştırması’ adlı kuruluşa yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, ailelerin terk ettiği büyük şehirlerin başında Münih, Stuttgart, Frankfurt ve Freiburg geliyor.
MÜNİH’te kira gideri gelirin yüzde 43’üne tekabül ederken, bu oran Freiburg’da yüzde 42, Frankfurt’ta ise yüzde 39. Münih şehir merkezinde çalışanlar kiraların yüksekliği nedeniyle merkezden 50-60 kilometre mesafedeki küçük yerleşim alanlarını tercih ediyor. Araştırmada, akademisyen bir çiftin tam gün çalışmalarına rağmen daha uygun kira ödemek için iş yerlerinden 70 kilometre uzaklıkta bir yerleşim merkezine taşınması örnek gösteriliyor.
‘SON DURAĞA TAŞINIYORLAR’
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Federal Nüfus Araştırma Enstitüsü Başkanı Detlev Lück, “Yüksek kiralar nedeniyle göç daha da artacak. Aileler ya şehrin dışındaki mahallelerde ya da kentlerin çevresindeki küçük yerleşim merkezlerinde yaşamak zorunda kalacak. En uygun ve ödenebilir kiralık evler, genellikle banliyö trenlerinin son duraklarının çevresinde bulunuyor. Yüksek kiralardan kaçanlar, bu bölgelerde ev arıyor” dedi.
OKUL VE YUVA SORUNU
Araştırmaya göre, ailelerin büyük şehirleri terk etmesinin ikinci nedeni okul ve yuva sorunu. Büyük şehirlerde çocuklarına yuva ve okul bulamayan aileler daha küçük yerleşim merkezlerine ya da çocuklarını kabul eden yuvaların bulunduğu yerlere taşınıyor. Araştırmada yeşil alan, parklar veya ormanlık alanlara yakın oturmak ve gürültüden kaçmak da göç nedenleri arasında sıralanıyor.
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