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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Vatikan muhafızlarına 3D yazıcı ile plastik başlık

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Vatikan muhafızlarına 3D yazıcı ile plastik başlık

Vatikan’da papanın muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık 3D yazıcı kullanılarak plastikten üretilmeye başlandı.

VATİKAN’da Papa Francis’in muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık değişiyor. Muhafızların eski çelik başlıklarının yerine 16’ıncı yüzyıldan kalma başlık modeli 3D yazıcı sayesinde plastikten üretilmeye başlandı. Böylece ‘Morion’ adındaki çelik başlığın ağırlığı 2 kilodan 570 grama düşecek.

Vatikan muhafızlarına 3D yazıcı ile plastik başlık

Yapımı 14 saat süren başlıklar öncekilere nazaran daha hafif olması sebebiyle muhafızlar tarafından da olumlu karşılandı. “Eskilerini sevmiyorduk, yeni başlıkları taşımak için sabırsızlanıyoruz” diyen bir muhafız, daha hafif ve hava akımı sağlayan başlıkların daha konforlu olacağını düşündüğünü söyledi.

Vatikan muhafızlarına 3D yazıcı ile plastik başlık

Ayrıca yeni başlıklar eskisinden daha da ucuz olacak. Eski başlıkların fiyatı 5 bin Euro iken, yeni nesil başlığın 800 Euro’ya mal olduğu ve yardımseverlerin desteğiyle üretildiği açıklandı. 135 kişilik İsviçreli muhafızlar birliği, 1506 yılından beri Vatikan’da papayı koruma görevini yerine getiriyor.

Vatikan muhafızlarına 3D yazıcı ile plastik başlık

 

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