‘Vali cinayetini tekil görmeyin’
Almanya’da neonaziler tarafından öldürülen Amadeu Antonio adına kurulan vakıf, aşırı sağ cinayet ve şiddet olaylarının son derece arttığına dikkat çekerek, vali cinayetinin tekil bir olay olarak görülmemesi gerektiğini açıkladı.
BERLİN’de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vakıf Genel Müdürü Timo Reinfrank, 1990’dan bu yana 195 kişinin aşırı sağ teröre kurban gittiğini söyledi. Reinfrank, özellikle gençlerin sosyal medya üzerinden radikalleştiğini, buna karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Reinfrank, “Aşırı sağ içinde uyuyan teröristler var. Bunlar her zaman cinayet işleyebilir. Hakkında tutuklama kararı bulunan 497 neonazi halen kaçak” dedi.
Vakfın basın sözcüsü Robert Lüdecke ise, sosyal medyada ölüm tehditlerinin sadece silinmesiyle yetinildiğini, bunlara karşı cezai kovuşturma yürütülmemesini eleştirdi.
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