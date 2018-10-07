‘Ucuz’cu prensesin en pahalı elbisesi 200 euro
İsveç Prensesi Victoria, ucuz kıyafetlerden vazgeçmiyor. İster bir Nobel Ödülü yemeğine, isterse kardeşinin düğününe katılsın, isterse de yurt dışı gezilerine çıksın tercih ettiği en pahalı kıyafet 200 euro.
İSVEÇ veliaht Prensesi Victoria, sadece günlük hayatta değil, çok özel günlerde de ucuz kıyafetler giyiyor. Prenses’in en çok tercih ettiği marka ise ucuz kıyafetlerin satıldığı H&M mağazaları.
Kral XVI. Carl Gustaf’ın kızı olan güzel prensesin bu markaya sadakati ise en çok firmanın Genel Müdürü Karl-Johan Persson’u sevindiriyor. Prensesin ucuz kıyafetleri tercih etmesinin bir nedeni de Karl-Johan Persson’un eşinin okul arkadaşı olması.
PRENSESE ÖZEL GİYİM ODASI
Stern Dergisi’nde yer alan habere göre H&M yetkilileri, prensesin alışveriş sırasında rahat etmesi ve kıyafetleri rahatlıkla giyip denemesi için ona özel giyim odası hazırladı.
Prenses Victoria sadece günlük hayatta değil, çok özel günlerde de yine buradan aldığı ucuz kıyafetleri giyiyor. Kardeşinin düğününe de yine bu mağazadan satın alığı kıyafetle katılmıştı.
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