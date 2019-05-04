Türkçe dersleri 50 yaşında
Türkçe derslerinin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde başlamasının 50. yılı, Gelsenkirchen’de kutlandı.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Türkçe derslerinin başlamasının 50. yılı, Gelsenkirchen’de geniş katılımlı bir etkinlikle kutlandı. Münster Başkonsolosluğu tarafından Wissenschaftpark’ta düzenlenen kutlamaya, Türk ve Alman eğitim uzmanları, konsolosluk yetkilileri ile eğitimciler katıldı.
Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Cemal Yıldız, Almanya’da Türkçenin daha çok takdir edilmesini beklediklerini belirterek, Türkçe öğretmenlerinin son yıllarda sayısının azalmış olmasına dikkat çekti. Prof. Yıldız, Türkçe derslerinin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.
İLK ÖĞRETMENE ÖDÜL
KRV Eğitim Bakanlığı Meslek Eğitimi ve Uyum Dairesi Başkanı Susanne Blasberg Bense kutlamada verdiği bilgilerde, eyalette 100 bin dolayında öğrencinin anadil derslerine katıldığını, bunların 44 bin kadarının Türk olduğunu söyledi. 400 Türkçe öğretmeninin görev yaptığını da kaydeden Blasberg Bense, “Sadece geçen yıl 50 anadil öğretmen kadrosu açtık” dedi.
Almanya’daki ilk Türkçe öğretmenlerinden Celalettin Ağırbaş ise Türkçeye katkılarından dolayı plaketle ödüllendirildi.
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