Troya her yerde!

KONFERANSTA yaptığı konuşmada Troya’yla ilgili gelişmeleri anlatan Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale’de hazırlıkları süren müzenin tamamlanmakta olduğunu söyledi. Kazıların eski başkanı ve hocası Prof. Manfred (Osman) Korfmann’ın da Çanakkale’de bir ‘Troya Müzesi’ kurulmasını hayal ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Arslan, “Bu konu 2001-2002 yıllarında Almanya’da gerçekleştirilen Troya sergileri sırasında en çok konuşulan konulardan biriydi” dedi. Prof. Aslan, görsel malzemeler eşliğinde ‘Troya Efsanesi’nin insanlık tarihi ve kültürü açısından önemini de anlattı. Homer’in ‘İlyada Efsanesi’nden ‘Çanakkale Savaşı’ dönemine kadar tarih boyunca hem kültürel hem de siyasal süreçleri etkileyen ‘Troya Efsanesi’nin, son olarak Hollywood filmleriyle tüm dünyanın gündemine getirildiğini hatırlattı.





ANADOLU’NUN BİR PARÇASI

Troya’daki arkeolojik araştırmalar hakkında bilgi veren Aslan, buradaki ilk kazıları gerçekleştiren Alman araştırmacı Heinrich Schliemann’ın olumlu ve olumsuz katkıları olduğunu söyledi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Troya’nın öneminin farkında olduğunu ve Schliemann’a sadece bilimsel araştırma içerikli kazı izni verildiğini belirten Prof. Aslan, o dönem yapılan anlaşmaların orjinallerini de gösterdi. Aslan, günümüzde büyük bölümü Rusya’daki Puşkin Müzesi’nde olmak üzere çeşitli ülkelerdeki 52 müzede bulunan ‘Troya Hazineleri’nin yurtdışına yasa dışı olarak kaçırıldığını hatırlattı ve bu eserlerin kendi topraklarına kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Prof. Arslan, Prof. Korfmann döneminde yürütülen ve halen devam eden kazıların, ‘Troya’nın Anadolu uygarlığının bir parçası olduğunu gösterdiğini söyledi.

‘HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR’

Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası’nı temsilen toplantıya katılan Armağan Aydeğer de ‘Troya Yılı’ programını tanıttı. Aydeğer, UNESCO’nun ‘Troya’yı Dünya Mirası Listesi’ne 20’nci yılına denk gelen 2018’in Avrupa Parlamentosu tarafından da ‘Avrupa Kültür Mirası Yılı’ ilan edildiği hatırlattı.

Kendisini ‘deneysel arkeolog’ olarak tanıtan Dr. Dominique Görlitz ise ilkçağ döneminde denizlerde yol alan gemilerin, uygarlıklar arasındaki kültürel alışverişe büyük katkılarda bulunduğunu vurguladı. Dr. Görlitz, ilkçağ dönemi tekniği ve malzemeleriyle yapılan yelkenli gemiyle Karadeniz kıyısındaki Soçi Limanı’ndan Troya’ya doğru yol alacak seyahatin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Son ‘Troya’ filmi için yapılan ve orjinali günümüzde Çanakkale’de bulunan ‘tahta atın’ bir benzerinin yer aldığı Türkiye Ulusal Salonu’ndaki Çanakkale–Troya Standı’nda ‘Troya Yılı’nın programları tanıtılıyor. Turizmciler, bölgelerinin hem doğal ve tarihsel zenginlikleriyle hem de turistik altyapısıyla başta Almanya olmak üzere tüm dünyadan misafirlere hazır olduklarını anlatıyor.

Troya Konferansının konuşmacıları, ‘Troya Yılı’nın tanıtımı için Çanakkale’den Berlin’e gelen turizmcilerle birlikte.