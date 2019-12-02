Traktörlü eylem ses getirdi!
Almanya’da geçen hafta 5 bini Berlin’de 10 bini de ülke genelinde olmak üzere 15 bin çiftçi traktörlerle sokaklara döküldü. Hükümetin iklim ve çevre koruma için aldığı önlemleri protesto eden çiftçilerin, gübre ve ilaç kullanımına getirilen kısıtlamalara gösterdiği tepki ses getirdi. Başbakan Angela Merkel, kızgın çiftçilerin sorununa bizzat el attı.
BAŞBAKANLIK binasında 40 farklı çiftçi kuruluşunun temsilcileriyle ‘Tarım Zirvesi’ adıyla yaptığı toplandıda bir araya gelen Başbakan Merkel, şunları söyledi: “Tarım, toplumun çok önemli ve özel bir alanı. Ekonominin de önemli bir unsuru. Farklı branşlar bir araya gelip ortak çözüm yolları bulmalıyız. Sorunu birlikte çözmeliyiz. Biz sorunu sizlerle çözebiliriz. Size karşı çözümler bulmak istemiyoruz. Bölgesel ve ülkemizin tarımına sahip çıkmak istiyoruz. Bu ‘tarımın geleceği olsun’ anlamına geliyor.”
Federal Tarım Bakanı Julia Klöcner ise tarımı, toplumun merkezine çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Ben böceklere zarar vermek isteyen çiftçi tanımıyorum” dedi.
EYLEMLERDEN Mİ ÇEKİNDİ
Merkel’in ‘Tarım Zirvesi’nin ikincisini gelecek yıl sonbaharda toplayacak. İkinci zirveye kadar uzmanlar ve oluşturulacak çalışma grupları ortak çözümler üretecek. Muhalefet ise Merkel’i, çiftçilerin yeni eylemlerinin önüne geçmek için toplantı yapmakla eleştirdi. FDP’li Gero Hocker, Merkel’in çiftçi ve tarım politikalarını değiştirmesi çağrısı yaptı. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise toplantıyı ‘siyasi körlük’ olarak değerlendirdi. Hofreiter, “Hükümet çevreyi, iklimi ve hayvanları koruyan çiftçilere destek sunmalı” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle