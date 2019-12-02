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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN
02.12.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Traktörlü eylem ses getirdi!

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Traktörlü eylem ses getirdi!

Almanya’da geçen hafta 5 bini Berlin’de 10 bini de ülke genelinde olmak üzere 15 bin çiftçi traktörlerle sokaklara döküldü. Hükümetin iklim ve çevre koruma için aldığı önlemleri protesto eden çiftçilerin, gübre ve ilaç kullanımına getirilen kısıtlamalara gösterdiği tepki ses getirdi. Başbakan Angela Merkel, kızgın çiftçilerin sorununa bizzat el attı.

BAŞBAKANLIK binasında 40 farklı çiftçi kuruluşunun temsilcileriyle ‘Tarım Zirvesi’ adıyla yaptığı toplandıda bir araya gelen Başbakan Merkel, şunları söyledi: “Tarım, toplumun çok önemli ve özel bir alanı. Ekonominin de önemli bir unsuru. Farklı branşlar bir araya gelip ortak çözüm yolları bulmalıyız. Sorunu birlikte çözmeliyiz. Biz sorunu sizlerle çözebiliriz. Size karşı çözümler bulmak istemiyoruz. Bölgesel ve ülkemizin tarımına sahip çıkmak istiyoruz. Bu ‘tarımın geleceği olsun’ anlamına geliyor.”
Federal Tarım Bakanı Julia Klöcner ise tarımı, toplumun merkezine çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Ben böceklere zarar vermek isteyen çiftçi tanımıyorum” dedi.

Traktörlü eylem ses getirdi

EYLEMLERDEN Mİ ÇEKİNDİ
Merkel’in ‘Tarım Zirvesi’nin ikincisini gelecek yıl sonbaharda toplayacak. İkinci zirveye kadar uzmanlar ve oluşturulacak çalışma grupları ortak çözümler üretecek. Muhalefet ise Merkel’i, çiftçilerin yeni eylemlerinin önüne geçmek için toplantı yapmakla eleştirdi. FDP’li Gero Hocker, Merkel’in çiftçi ve tarım politikalarını değiştirmesi çağrısı yaptı. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise toplantıyı ‘siyasi körlük’ olarak değerlendirdi. Hofreiter, “Hükümet çevreyi, iklimi ve hayvanları koruyan çiftçilere destek sunmalı” dedi.

Traktörlü eylem ses getirdi

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