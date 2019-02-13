THY, Belçika’daki grev nedeniyle seferlerini iptal etti
Belçika’daki bir günlük ulusal grev nedeniyle THY de bugünkü seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
BELÇİKA’DA işçi sendikalarının aldığı karar üzerine 1 günlük grev yapılıyor. İş yerleri, özel şirketler ve idari kurumlar dahil ülke genelinde tüm sektörler genel grevden etkilenecek. Türk Hava Yolları da grevden etkilendi ve bugünkü uçuşlarını iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika’da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiştir” diye paylaştı.
222 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumunda bugün başlayan grev, saat 22.00’de sona erecek. Kurumun greve dahil olması nedeniyle 24 saat uçuş gerçekleştirilmeyecek. Sosyalist FGTB, Hıristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, taleplerinin karşılık bulmaması halinde grevin sürdürüleceği belirtildi. Brüksel Havayolları şirketi, 222 uçuşu iptal ederek, 16 bin yolcusuna geri ödeme veya biletlerini erteleme önerisinde bulundu.
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