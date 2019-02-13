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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / İHA FOTOĞRAF: AP
13.02.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

THY, Belçika’daki grev nedeniyle seferlerini iptal etti

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THY, Belçika’daki grev nedeniyle seferlerini iptal etti

Belçika’daki bir günlük ulusal grev nedeniyle THY de bugünkü seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BELÇİKA’DA işçi sendikalarının aldığı karar üzerine 1 günlük grev yapılıyor. İş yerleri, özel şirketler ve idari kurumlar dahil ülke genelinde tüm sektörler genel grevden etkilenecek. Türk Hava Yolları da grevden etkilendi ve bugünkü uçuşlarını iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika’da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiştir” diye paylaştı.

THY, Belçika’daki grev nedeniyle seferlerini iptal etti

222 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumunda bugün başlayan grev, saat 22.00’de sona erecek. Kurumun greve dahil olması nedeniyle 24 saat uçuş gerçekleştirilmeyecek. Sosyalist FGTB, Hıristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, taleplerinin karşılık bulmaması halinde grevin sürdürüleceği belirtildi. Brüksel Havayolları şirketi, 222 uçuşu iptal ederek, 16 bin yolcusuna geri ödeme veya biletlerini erteleme önerisinde bulundu.

THY, Belçika’daki grev nedeniyle seferlerini iptal etti

 

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