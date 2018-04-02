Stockholm’de düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ büyük ilgi gördü
İsveç’in başkenti Stockholm’de Hıristiyanların Paskalya haftalık tatilinden faydalanarak her yıl düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ne bu yıl da yoğun oldu.
Etkinliğe, Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi komşu ülkelerden gelen yaklaşık 5 bin Müslüman katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerlerde, üniversitelerden akademisyenler ve din adamları konuşma yaptı. Seyahat acentelerinin Hac ve Umre rezervasyonları yaptığı etkinlikte, Alanya ve KKTC’de villa ve daire satan bir emlak firması da katıldı. Türkiye’den ve KKTC’den ev almak isteyen katılımcılar, firmadan konu hakkında bilgi edindi. İsveç’te yaşayan Arap, Boşnak ve Somalili Müslümanların tercihi Alanya oldu.
EMEKLİLİK TERCİHİ TÜRKİYE
Emlak firması sahibi Durmuş Özgen, düzenlenen etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Müslüman Aileler Günleri’ne ilk kez katılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bu kadar ilgi beklemiyorduk. Bu sebeple çok şaşkınız. İsveç’te yaşayan Müslümanlar Türkiye’yi seviyor. Tatillerini Türkiye’de geçirmek ve emekli olduklarında da Türkiye’de yaşamak istiyorlar. Biz de onları ev sahibi yapıyoruz. Burada çeşitli etkenler var. Türkiye’nin Müslüman ülke olması onları çekiyor. En mühimi, Alanya’da bulunan kadınlar plajı ailelerin çok ilgisini çekiyor. Kadınların bağımsız olarak denize girebilecekleri bir ortam. Bu etkinlik bize ve Türkiye’mize çok faydalı oldu.”
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