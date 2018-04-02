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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.04.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Stockholm’de düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ büyük ilgi gördü

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Stockholm’de düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ büyük ilgi gördü

İsveç’in başkenti Stockholm’de Hıristiyanların Paskalya haftalık tatilinden faydalanarak her yıl düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ne bu yıl da yoğun oldu.

Etkinliğe, Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi komşu ülkelerden gelen yaklaşık 5 bin Müslüman katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerlerde, üniversitelerden akademisyenler ve din adamları konuşma yaptı. Seyahat acentelerinin Hac ve Umre rezervasyonları yaptığı etkinlikte, Alanya ve KKTC’de villa ve daire satan bir emlak firması da katıldı. Türkiye’den ve KKTC’den ev almak isteyen katılımcılar, firmadan konu hakkında bilgi edindi. İsveç’te yaşayan Arap, Boşnak ve Somalili Müslümanların tercihi Alanya oldu.

Stockholm’de düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ büyük ilgi gördü

EMEKLİLİK TERCİHİ TÜRKİYE
Emlak firması sahibi Durmuş Özgen, düzenlenen etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Müslüman Aileler Günleri’ne ilk kez katılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bu kadar ilgi beklemiyorduk. Bu sebeple çok şaşkınız. İsveç’te yaşayan Müslümanlar Türkiye’yi seviyor. Tatillerini Türkiye’de geçirmek ve emekli olduklarında da Türkiye’de yaşamak istiyorlar. Biz de onları ev sahibi yapıyoruz. Burada çeşitli etkenler var. Türkiye’nin Müslüman ülke olması onları çekiyor. En mühimi, Alanya’da bulunan kadınlar plajı ailelerin çok ilgisini çekiyor. Kadınların bağımsız olarak denize girebilecekleri bir ortam. Bu etkinlik bize ve Türkiye’mize çok faydalı oldu.”

Stockholm’de düzenlenen ‘Müslüman Aileler Günleri’ büyük ilgi gördü

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