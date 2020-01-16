SPD’li milletvekilinin ofisine silahlı saldırı

POLİS, olay yerinde yaptıkları incelemede birden fazla kurşunun ofise ve ofisin yanındaki binaya isabet ettiğini, fakat boş kovan bulamadıklarını ve savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Diaby de Twitter’dan yaptığı açıklamada, ofisinin bir camında kurşun deliklerinin tespit edildiğini ve polisin soruşturma başlattığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da saldırıya tepki göstererek, “İnanılır gibi değil. İğrenç ve korkak. Kendisine ve ofis çalışanlarına desteğimiz tamdır. Biz özgür, hoşgörülü ve çoğulcu demokrasi için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Özellikle de şimdi” dedi. 53 yaşındaki Diaby, 2013’teki genel seçimde milletvekili seçilerek Federal Meclise girmişti.

Almanya’da son dönemde siyasetçilere ve yerel düzeyde toplum yararına faaliyet yapanlara yönelik saldırılar gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor. Geçen hafta, Aşağı Saksonya eyaletindeki Estorf Belediye Başkanı Arnd Focke, aşırı sağcıların saldırıları nedeniyle görevinden istifa etmişti.