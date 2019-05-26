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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
26.05.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Siyaseti bırakıyor

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Siyaseti bırakıyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Genel Başkanı ve Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, siyaseti bırakıyor. Parti teşkilatına bu konuda bilgi veren Gabriel, olası bir erken seçim veya 2021 yılında normal süresinde yapılacak federal seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını söyledi.

2017 seçimlerinden sonra sadece Federal Meclis milletvekilliği görevini sürdüren 60 yaşındaki Gabriel, teşkilattan kendi yerine yeni bir aday bulmasını istedi. Gabriel’in bir daha milletvekili olmama kararını daha önce aldığı, ancak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi bu kararını açıklamak istemediği belirtiliyor. Gabriel’in parti teşkilatı yöneticileriyle yaptığı görüşmede, seçimleri beklemeden milletvekilliğini bırakmayı da konuştuğunu yazan Der Tagesspiegel gazetesi, bunun şimdilik netlik kazanmadığını da haberinde belirtti.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ
1959 yılında Goslar kentinde doğan Gabriel, siyasi hayatı boyunca önemli görevlerde bulundu. 1999-2003 yılları arasında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı seçildi. 2005-2009 yıllarında Angela Merkel’in ilk hükümetinde Federal Çevre Bakanı oldu. 2009’dan 2017’ye kadar SPD Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. 2013 yılından 2017 yılına kadar Başbakan Yardımcılığı ve Federal Ekonomi Bakanı olarak görev üstlendi. 2017-2018 yılları arasında da Federal Dışişleri Bakanı olarak sorumluluk üstlenen Gabriel, 2017’de tekrar milletvekili seçildi. Üç kız babası Gabriel, iki kez evlendi. 1989 yılında ilk evliliğini Munise Demirel ile yaptı. Çiftin bir kızı dünyaya geldi. 1999’da eşinden ayrılan Gabriel, 2012 yılında Diş Doktoru Anke Gabriel ile ikinci kez nikâh masasına oturdu. Gabriel’in bu evlilikten iki kızı dünya geldi.

 

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