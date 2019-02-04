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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
04.02.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Şefin ardıç ve dağ kekikli yemeği Danimarka’ya Altın Madalya kazandırdı

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Şefin ardıç ve dağ kekikli yemeği Danimarka’ya Altın Madalya kazandırdı

Gastronomi dünyasının olimpiyatları olarak bilinen Bocuse d’Or 2019’da altın madalyayı, Danimarka adına yarışan şef Toft-Hansen’in ardıç ve dağ kekiği gibi yerel malzemelerle yaptığı yemek kazandı.

Şefin ardıç ve dağ kekikli yemeği Danimarka’ya Altın Madalya kazandırdıDÜNYANIN en iyi şeflerini bir araya getiren gastronomi yarışması Bocuse d’Or’da bu yıl altın madalyanın sahibi Danimarka oldu. Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen yarışmada Danimarka’yı, İsveç, Norveç ve Finlandiya izledi. 12 ülkenin katıldığı yarışmada, zengin mutfağı ve yemek kültürü ile öne çıkan Fransa altıncı olarak bu yıl da ödül kazanamadı. Fransa, 2013 yılından bu yana yarışmadan ödülsuz ayrılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri ise yarışmada dokuzuncu seçildi.

1987 YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR
Danimarkalı aşçı Toft-Hansen, kendisine ödül getiren yemekte ardıç ve dağ kekiği gibi yerel malzemelere yer verdiğini söyledi.
Gastronomi dünyasının Olimpiyatları olarak görülen Bocuse d’Or 1987 yılında, Fransa’nın ünlü şeflerinden Paul Bocuse tarafından başlatıldı. Bocuse, geçtiğimiz yıl 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Şefin ardıç ve dağ kekikli yemeği Danimarka’ya Altın Madalya kazandırdı

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