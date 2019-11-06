Scholz’dan bankacılıkta birlik projesi çağırısı
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin yaşanan kilitlenmeyi sona erdirmeye ve bankacılık birliği projelerinde ilerlemeye çağırdı.
SCHOLZ, Financial Times’a yazdığı makalede, Almanya’nın Avrupa Birliği genelinde bir banka mevduat reasuransı oluşturulmasını değerlendireceğini, böyle bir uygulamanın ulusal mevduat sigortasının esnekliğini ciddi şekilde güçlendireceğini vurguladı.
Avrupa finansal piyasalarının hâlâ kırılgan olduğunu da yazan Scholz, sermayenin ve finansal likiditenin serbest akışının önündeki bariyerlerin hâlâ mevcut olduğunu belirtirken, Avrupa Birliği’nin bankalar konusunda tüm üye ülkelerde aynı şekilde vergilendirmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Scholz ayrıca, finansal hizmetler konusunda ABD veya Çin’e bağımlı olmanın bir seçenek olmadığını da belirtti.
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