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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
13.11.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Scholz açıkladı, ortalık karıştı

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Scholz açıkladı, ortalık karıştı

SPD’li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, sadece kadın veya erkeklerin üye olduğu derneklere kamu yararı statüsünü kaldıracağını açıkladı. Scholz “Kadınları dışlayan, vergi muafiyeti ve bağış makbuzu düzenleme hakkından yararlanamaz” dedi. Böyle bir karar Almanya’da avcı dernekleri, kadın dernekleri gibi yüzlerce derneği kapsıyor.

SCHOLZ’a tepki gösteren Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet (CDU) ise Bild gazetesine verdiği demeçte, şunları söyledi: “Ben saatlerce oturup düşündüm. Bir halk partisini temsil etmek isteyen biri nasıl olur da ülkede fahri çalışanları karşısına alır? Kuzey Ren Vestfalya’da maden işçileri korolarında sadece erkekler var. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip avcı dernekleri bulunuyor. Kadınların sorunlarına yönelik çalışmaları nedeniyle sadece kadın üye yapan girişimler var. Ben bakanın bu çıkışını anlamakta zorluk çekiyorum. Katolik Kadınlar Birliği, kamu yararına olması için şimdi erkekleri de mi üye yapmak zorunda olacak? Bu çok saçma.”

KADINLARIN OYU İÇİN
CSU’lu Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Füracker de “Şimdi kadınlara yardım dernekleri erkek üye yapmak zorunda mı kalacak yani” diye tepki gösterdi. CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, bir derneğin kamu yararına olup olmadığını üyelerin cinsiyetinin değil, amaçlarının belirlediğini söyledi. Muhalefet partisi Hür Demokratlar (FDP) Grup Başkan Yardımcısı Christian Dürr, Scholz’un bu çıkış SPD liderliği yarışında kadınların oyunu kazanmak istediğini belirterek eleştirdi.

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