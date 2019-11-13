Scholz açıkladı, ortalık karıştı
SPD’li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, sadece kadın veya erkeklerin üye olduğu derneklere kamu yararı statüsünü kaldıracağını açıkladı. Scholz “Kadınları dışlayan, vergi muafiyeti ve bağış makbuzu düzenleme hakkından yararlanamaz” dedi. Böyle bir karar Almanya’da avcı dernekleri, kadın dernekleri gibi yüzlerce derneği kapsıyor.
SCHOLZ’a tepki gösteren Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet (CDU) ise Bild gazetesine verdiği demeçte, şunları söyledi: “Ben saatlerce oturup düşündüm. Bir halk partisini temsil etmek isteyen biri nasıl olur da ülkede fahri çalışanları karşısına alır? Kuzey Ren Vestfalya’da maden işçileri korolarında sadece erkekler var. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip avcı dernekleri bulunuyor. Kadınların sorunlarına yönelik çalışmaları nedeniyle sadece kadın üye yapan girişimler var. Ben bakanın bu çıkışını anlamakta zorluk çekiyorum. Katolik Kadınlar Birliği, kamu yararına olması için şimdi erkekleri de mi üye yapmak zorunda olacak? Bu çok saçma.”
KADINLARIN OYU İÇİN
CSU’lu Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Füracker de “Şimdi kadınlara yardım dernekleri erkek üye yapmak zorunda mı kalacak yani” diye tepki gösterdi. CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, bir derneğin kamu yararına olup olmadığını üyelerin cinsiyetinin değil, amaçlarının belirlediğini söyledi. Muhalefet partisi Hür Demokratlar (FDP) Grup Başkan Yardımcısı Christian Dürr, Scholz’un bu çıkış SPD liderliği yarışında kadınların oyunu kazanmak istediğini belirterek eleştirdi.
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