‘Savcılığa göre NSU izole bir üçlüydü, intiharlarla bitti’

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, Almanya’daki NSU Davası’nın tartışıldığı panelde konuştu. Bu davadan çıkarılması gereken dersler olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi: “Eğer bir devlet hukuk devletiyse, kendisiyle yüzleşmekten ve sorgulamaktan çekinmez. Almanya’da da yapılan budur. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Bu nedenle de üzerinde durulması ve dersler çıkarılması gereken bir konu. Başka ülkelere örnek oldunuz. Böyle durumların sadece Almanya’da olduğunu düşünmeyin. Bizim de burada aynı şey yapmamız lazım. Konuyu sadece NSU çerçevesinde değerlendirmek doğru olmaz.”

‘DİLEKÇELER KABUL EDİLMEDİ’

Almanya Barosu müdahil avukatlarından Onur Özata da 90’lı yıllarda yabancılara karşı yapılan saldırıları anımsatarak, Almanya’da yabancılara karşı bu tutumun bazı yerlerde kurumsallaştığını söyledi. Almanya’da 13 yıl boyunca farklı boyutlarda terör estirildiğini belirten Özata, şöyle konuştu: “Dava 6 Mayıs 2013’te başladı. Yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. 416 duruşma günü gerçekleşti. Bu bir Alman cinayet davası için çok büyük rakam. Bu normalde 10 duruşma günü sürer. 95 mağdur, 60 avukat tarafından temsil ediliyor. Bunlar büyük rakamlar ve Almanya tarihinde bir ilk. Federal Savcılık iddianameyi 5 yılda hazırladı. Müdahil avukatlar ve savcılık ortak hareket eder normalde. Fakat bu davada biraz farklı bir gelişme var. Federal Başsavcılık, avukatların NSU’yu açığa çıkarmaması için elinden geleni yaptı. Müdahil avukatların çokça dilekçesi kabul edilmedi. Onlara göre tez şu; ‘NSU izole bir üçlüydü. İntiharlarla NSU bitti’. Bunun yanlış olduğuna dair pek çok örnek var.”

‘24 TANIK YARDIM ETTİ’

“Dava sürecinde bir bombalı saldırı daha olduğunu öğreniyoruz. 24 tanığın bunlara yardım ettiğini öğreniyoruz. Böylece NSU’nun izole olmadığını görüyoruz. Kurbanlarını seçme yöntemi de bunu kanıtlıyor. Mutlaka başka yerli yardımcıları olması gerekiyor. Mesela Halit Yozgat internet kafede vurulurken, Hessen Eyaleti anayasayı koruma dairesi çalışanı Andreas Temme de orada bulunuyor. Ne gariptir ki, Temme, o sırada neonazi lideri Benjamin G. ile uzun uzun telefonla görüşmüştü.”

Özata, konuşmasında Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yaşananlardaki rolü hakkında bilgiler vererek, NSU’nun tümüyle aydınlatılmadığını kaydetti.

CİNAYET, SOYGUN, BOMBALAMA...

Alman Konsolosluğu’ndan Kültür ve Basın Konsolosu Meik Clemens Laufer ise panelde ele alınan konunun Almanya kadar Türkiye’yi de ilgilendirdiğini söyledi. NSU’nun Alman kamuoyunu yıllarca meşgul ettiğini aktaran Laufer, “Hem Türkiye hem de Almanya’ya temas eden bir konunun ele alınması son derece önemli. NSU elbette sıra dışı bir konu. NSU, cinayet, soygun ve bombalama eylemlerini gerçekleştiren bir terör örgütüydü. Nefret, cinayet ve siyasetle beraber anılan NSU, Almanya’nın birleşmesi sonrasında tarihin karanlık noktalarında yer alıyor” diye konuştu. Konunun, Almanya’nın güncel politik konularından biri olduğunu belirten Laufer, “Almanya mükemmel değil. NSU devletin ihmalkar tutum sergilemesine örnek teşkil ediyor. Ama bu tür olayların gelecekte bir daha yaşanmamasını sağlayabiliriz” dedi.