Sandık öncesi iki eyalette son durum
Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde siyasi partiler haftalardır kıyasıya bir seçim mücadelesi yürüttü. Doğu’da aşırı sağ AfD’nin güçlü olması ve sandıktan birinci parti çıkacağı tahminleri, sadece hükümet partilerini değil, işverenleri de endişelendirdi.
ALMAN Sanayiciler Birliği, aşırı sağ AfD’nin sandıktan birinci parti çıkmasının Almanya’nın imajıyla birlikte ticari ilişkilerine de büyük zarar vereceği uyarısında bulundu. Gelecek genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıklayan Angela Merkel, seçim kampanyasına hiç katılmadı. Merkel’in seçim kampanyasına katılmamasında Doğu Almanya eyaletlerindeki olumsuz imajı da önemli etken oldu. Ancak CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, SPD genel başkan adayı Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Yeşiller Eş Başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock, partilerine destek için seçim kampanyalarına aktif olarak katılım sağladı.
SON ANKETLER NE DİYOR?
Saksonya’da CDU’lu Michael Kretschmer, Brandenburg’da ise SPD’li Dietmar Woidke eyalet başbakanları. Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, seçim kampanyasının başından beri iki eyalette de önde gidiyordu. Ancak son haftalarda ibre değişti. Son gelen anket sonuçları hükümet partilerinin yüzünü güldürdü. ZDF’in politik barometre anketine göre CDU, Saksonya’da oylarını bir puan daha artırarak yüzde 32’ye çıkardı. AfD’nin ise yüzde 24.5 oy oranıyla sandıktan ikinci parti çıkması bekleniyor. Sol Parti’nin oyları yüzde 14, Yeşiller’in yüzde 11, SPD’nin yüzde 8.5 ve FDP’nin yüzde 5 oranında seyrediyor. Kime oy vereceğine ya da sandığa gidip gitmeyeceğine henüz karar verememiş olan seçmenlerin oranı ise yüzde 33.
SPD ZORLANIYOR
Brandenburg Eyalet Başbakanı Woidke’nin partisi SPD de oylarını artırmış görünüyor. Ancak AfD ile arasında sadece 1 puan var. AfD’nin yüzde 21’le Brandenburg’daki seçimlerden ikinci parti çıkması bekleniyor. CDU yüzde 16.5 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller yüzde 14.5 ile dördüncü, Sol Parti yüzde 14 ile beşinci sırada. FDP’nin ise yüzde 5 oy alması bekleniyor.
İki eyalette de siyasi partiler aşırı sağ AfD ile koalisyona gitmeyeceklerini açıkladı. Brandenburg’da SPD’nin birinci parti çıkması durumunda Yeşiller ve Sol Parti ile üçlü koalisyon kurması bekleniyor. Saksonya’da ise CDU’nun SPD’yle birlikte koalisyonu devam ettirmeye oyları yetmiyor. Bu durumda CDU’nun Yeşiller’i de ikna etmesi gerekiyor.
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