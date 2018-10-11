Sabah bir uyandı, 8 milyar 590 milyon euro borçlu
Almanya’nın Bavyera Eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Angelika Rouyer’in başına ilginç bir olay geldi. Cep telefonundan banka hesabını kontrol eden kadın, 8 milyar 590 milyon euro borcunun olduğunu görünce şoka girdi.
BANKA bilgilerine göre Rouyer, ‘Rewe’ adlı marketler zincirinden banka kartıyla alışveriş yapmış, bu alışverişin karşılığı olarak da 8 milyar 590 milyon euro 42 Cent markete havale edilmişti. Angelika Rouyer, bu işlem sonucunda bankaya 8 milyar 590 milyon euro 42 cent borçlanmıştı.
Şoku atlatır atlatmaz babasını arayan Angelika Rouyer, onun tavsiyesiyle hemen banka şubesine gitti. Rouyer, şube yetkililerinin bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir arıza nedeniyle bu işlemin göründüğünü söylemesi üzerine rahatladı. Yerel bir gazeteye yaşadıklarını anlatan Rouyer, şunları söyledi: “Hata düzeltildi. Benim hesabımdaki rakamlar da normale döndü.”
FACEBOOK’TAN PAYLAŞTI
Daha sonra gönül rahatlığıyla evine giden Angelika Rouyer, Facebook hesabından paylaştığı mesajında yaşadıklarını bu sözlerle anlattı: “Bu sabah banka hesabımı internet bankacılığını kullanarak kontrol etmeden önce çok mutluydum. Hesabımda daha önce hiç görmediğim miktarda paranın çekildiğini görünce, kalp krizi geçirdim. Ancak ‘Rewe’ ile banka arasında yapılan çok sayıda telefon görüşmesinden sonra sistemden kaynaklanan bir hata olduğu bilgisini aldım.”
Hatayı yapan bankanın yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, “Bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir hata oldu. Gerçekte bu miktarda para hiç çekilmedi ve işlem de yapılmadı” bilgisini paylaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle