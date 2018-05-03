Polis bir kişi için gitmişti! 17 mülteci gözaltına alındı
Almanya’nın Ellwangen kentinde Afrikalı mültecilerin kaldığı yurdu basan polis, pazartesi günü direniş yüzünden gözaltına alamadığı Togo’lu mülteciyi bu kez yakaladı.
PAZARTESİ günü bir mülteciyi sınır dışı etmek için Ellwangen kentinde Afrikalı sığınmacıların kaldığı yurda giden Alman polisi, karşılaştığı direniş yüzünden eli boş dönmüştü. Mültecilerin baskınlara karşı organize oldukları bilgisine ulaşan polis, bu kez daha fazla emniyet gücüyle aynı yurda baskın yaparak 23 yaşındaki Togo’lu mülteciyi gözaltına aldı. Baskın sırasında büyük kargaşa yaşanırken, bazı mülteciler camlardan atladı, çok sayıda kişi yaralandı.
Baskın sırasında daha önce olaylara karışan ve kimliği belirlenen 17 mülteci de yurttan alınarak başka eyaletlere dağıtılmak üzere gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, daha önce benzer uygulamanın yapıldığını ve rahatsızlık çıkaran mültecilerin başka şehir ve yurtlara dağıtıldığını hatırlattı.
Aynı yurda daha önce yapılan baskınlarda bazı polisler de yaralanmıştı.
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