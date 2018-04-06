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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
06.04.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Pforzheim Belediyesi’nin tuhaf talebi

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Pforzheim Belediyesi’nin tuhaf talebi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, ehliyet ve pasaportta kullanılacak fotoğraflar için başörtüsü takan kadınlarından camiden belge getirmelerini talep eden Almanya’daki Pforzheim Belediyesi’ne tepki gösterdi.

FATİH Zingal, birkaç gün önce ehliyet almak isteyen Türkiye kökenli bir kişiden Pforzheim Belediyesi’nin, camiden ‘başörtüsü takmanın gerekli olduğuna’ dair belge istendiğini belirtti. Zingal, “Camiden belge istenmesi çok tuhaf ve garip bir durum” dedi.
Alman Anayasası’ndaki din özgürlüğü maddesine işaret eden Zingal, “Müslüman bir kadın ‘Tesettürlü olmaya karar veriyorum’ der ve din özgürlüğü ilkesine göre de bu, şahsi hakkı olduğu için o an geçerli olur” dedi.
Kişisel hakkın bir kurumun kararına bağlanamayacağını vurgulayan Zingal, şöyle konuştu:
“Burada camiler birer dernektir. Nasıl bunu bir derneğin kararına bırakabilirsin. Bu mümkün değil. Belediye, ‘Tamam sen başörtüsünü takman gerektiğini iddia ediyorsun ancak git, senin mensup olduğun dini cemaatten veya camiden bunu kanıtlayan belge çıkar.’ Bu absürt bir şeydir.”
Zingal, belediyede bir anlayış sıkıntısı bulunduğunu belirterek, “Kadın bir camiye üye olmayabilir. O zaman ne olacak” dedi.

GENEL BİR YASA BULUNMUYOR
Almanya’da her belediyenin bunu uygulamadığına ve genel bir yasanın da bulunmadığına dikkati çeken Zingal, bu uygulamanın yanlış olduğuna dair mahkeme kararları olduğunu vurguladı. Pforzheim Belediyesinden diğer dinlerin mensupları için de böyle bir belgenin talep edildiği yönünde açıklama yapılabileceğine işaret eden Zingal, uygulamada ise büyük çoğunlukla Müslüman kadınların etkilendiğini söyledi.
Belediyenin uygulamasını yanlış bulduğunu dile getiren Zingal, “Zorunlu olmayan uygulama yapıldığında bu insanlarda ötekileştirme duygusunu arttırır” dedi.
Zingal, kendisine belgesi ulaşan kadının, belediye tarafından baskı altında tutulabileceği endişesiyle medyaya açıklama yapmak istemediğini kaydetti.

BELEDİYE: SEBEBİN YAZILMASI GEREKMİYOR
Pforzheim Belediyesi ise ayrımcılık ve İslamofobi konusundaki suçlamaları reddetti. Kamuya açık alanda başın örtülmesini öngören dini cemaatlere mensup kişilerde, başörtülü fotoğrafların da kullanılabileceği, bu hususta kişinin böyle bir dini cemaate bağlı olduğunu gösteren bir belge getirilmesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, bu belgede başörtünün neden takıldığına ilişkin sebebin yazılmasının gerekmediği bildirildi. Açıklamada, bu uygulamanın sadece İslam dinine mensup olanlara değil, başını örtmesi zorunlu olan diğer dini cemaatler veya mezheplere mensup kişiler için de geçerli olduğu savunuldu.

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