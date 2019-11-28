Paris’teki göçmen kampı tahliye edildi
Fransa’nın başkenti Paris’te yasa dışı bir göçmen kampı daha tahliye edildi. Polisler Paris’in kuzeyindeki Porte d’Aubervilliers’de yaklaşık 300 göçmeni, kamp alanından çıkardı. Yapılan açıklamada göçmenlerin barınaklara yerleştirileceği belirtildi.
FRANSA’nın kuzeyindeki Calais kentindeki büyük bir göçmen kampının 2016’da tahliye edilmesinin ardından, göçmenler Paris’e geçmişti. Birkaç ay sonra farklı bölgelerde ortaya çıkan mülteci kampları tek tek dağıtılmıştı. Fransız hükümeti bu ayın başında ülkeye göçmen girişini ve kabulünü zorlaştıran 20 maddelik tedbir paketini açıklamıştı. Buna göre, ülkedeki tüm yasa dışı göçmen kampları yıl sonuna kadar polis tarafından boşaltılacak.
7 Kasım’da da Paris’in Porte de la Chapelle bölgesindeki yaklaşık bin 600 kişilik göçmen kampı tahliye edilmişti.
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