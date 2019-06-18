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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.06.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Paris’te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret

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Paris’te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Bobigny Müslüman Mezarlığı’nda Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi’nin kabirleri ziyaret edildi.

OSMANLI şehzadelerinin kabirleri başında Osmanlı hanedan üyelerinin anıldığı ziyarete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Osmanlı hanedan üyeleri, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Birol Çetin, diplomatik temsilciler, Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler katıldı.

Paris’te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han’ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi’nin kabirlerine çiçek bıraktı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Kıran, Osmanlı hanedan üyeleriyle de bir süre sohbet etti.
Şehzadelerin kabirlerinin mezar taşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde TİKA tarafından yaptırılmıştı. Restorasyon çalışmaları mart ayında tamamlanmıştı. TİKA’nın Bobigny Müslüman Mezarlığı’nda bulunan 11 Osmanlı hanedan üyesinin kabirlerinin yerlerini tespit ve mezar taşlarının restorasyonu için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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