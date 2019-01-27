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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL / DUISBURG
27.01.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Öykü, Mira ve Bahar’a umut oldular

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Öykü, Mira ve Bahar’a umut oldular

Almanya’nın Duisburg şehrinde DİTİB’e bağlı Merkez Camisi yönetim kurulunun çağrısı ile Öykü Arin, Mira ve Bahar için düzenlenen doku tipleme kampanyasına katılanlar, tükürük örneği vererek Uluslararası Kemik İliği Bankası’na (KMSZ) kayıt yaptırdı.

KMSZ’de kemik iliği ve kök hücre bağışı koordinatörü olarak çalışan Oktay Demirel, Düsseldorf Üniversite Hastanesi Kemik İliği Verici Merkezi (Knochenmarkspenderzentrale) öncülüğünde düzenlenen kampanyaların süreceğini açıkladı. Bahar ve Öykü Arin’in genetik dokularıyla uyuşan kimsenin bulunamamış olmasına dikkati çeken Demirel, şunları söyledi:

Öykü, Mira ve Bahar’a umut oldular

“Kampanyalar sırasında bir çubuk ile alınan tükürük örneği kısa sürede tamamlanıyor. Bu camimizde birçok kez kampanya yapıldığı için 53 kişi kök hücre kaydı yaptırabildi. Duyarlı birçok insanımızı kayıtları olmasından dolayı geri çevirdik. İnsanlarımıza ulaşıldığında duyarlılık gösteriyorlar. Buna rağmen en geniş kesimlere ulaşmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Alevi dernekleri, camiler, diğer sivil toplum örgütleri böylesi durumlarda el ele verebilmeliler. 1 Şubat’ta, 12.00-15.00 saatleri arasında Kempen’deki Eyüp Sultan Camisi’nde Öykü Arın, Mira ve Bahar’a umut ol kampanyamız sürecek.”
DİTİB’e Bağlı Merkez Camisi Din Görevlisi Salih Han ise cuma namazı öncesi yaptığı çağrıda; “Kim bir insana can verir yaşam kaynağı olursa, bütün insanlığı yaşatmış gibidir” diyerek kök hücre kaydı yapılmasını önerdi.

Öykü, Mira ve Bahar’a umut oldular

Öykü, Mira ve Bahar’a umut oldular

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