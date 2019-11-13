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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: Braunschweiger Monogrammist-Arthotek, Ing Image
13.11.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Ortaçağ’da Almanya’da genelev

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Ortaçağ’da Almanya’da genelev

İngiliz tarihçi Jamie Page, 1472 yılında Almanya’nın Nördlingen kentindeki genelevde çalışan Anna von Ulm adlı kadının mahkemede verdiği ifadeden yola çıkarak, Ortaçağ’da genelev kadınlarının ağır yaşam ve çalışma şartlarını araştırdı.

ARAŞTIRMA sonuçları, Ortaçağ’da genelev kadınlarının nasıl zorla çalıştırıldıklarını, itiraz etmeleri durumunda ise gördükleri işkenceleri belgeliyor. Belgeler ayrıca ortaçağda genelev işletmesinin yasak olmadığını, belediyenin iznine bağlı olduğunu gösteriyor. Nördlingen’de belediye kendisine ait olan genelevi işletme iznini Leonhart Freyermut ve hayat arkadaşı Barbara Taschenfeind adlı çifte veriyor. Genelevi işletme izni almak için çiftlerin sadece gönüllü hayat kadını çalıştıracaklarına dair yemin etmeleri gerekiyor. Diğer bir şart ise hayat kadınlarının aynı şehirden olmaması ve başka yerlerde hayat kadını olarak çalışmış olmasını öngörüyor. Aynı zamanda hafta sonları, tatil ve arife günleri de kadınlara çalışma yasağı bulunuyor.

Ortaçağ’da Almanya’da genelev

ÇALIŞANLAR BORÇLANDIRILIYOR
Ancak genelev işleten çiftler bu kurallara uymuyor. Nördlingenli hayat kadını Anna von Ulm, mahkemede verdiği ifadesinde, aynı genelevde 11 başka kadının daha çalıştığını, işverenin kendilerini tatil günleri de çalışmaya zorladığını, yasak olduğu halde dini bayramlarda bile çalıştırıldıklarını anlatıyor. Anna von Ulm ayrıca mahkeme kayıtlarına göre giysilerini bile çok pahalıya işverenden almak zorunda olduklarını, kendilerini bu yolla borçlandırdıklarını, para biriktirmek yerine borç batağına düşerek, çalışmaya mahkûm kaldıklarını, kendilerini savunmak istediklerinde ise dayağa maruz kaldıklarını söylüyor.

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