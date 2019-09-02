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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN
02.09.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Orta yaş ‘AfD’ dedi

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Orta yaş ‘AfD’ dedi

Almanya’nın Sakyonya ve Brandenburg eyaletlerinde pazar günü yapılan seçimlere katılım yüksek oldu. Bir önceki seçimlerde yüzde 48 katılım olan Brandenburg’da, 2.1 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 60’ı sandığa gitti. Saksonya’da ise iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana en yüksek katılım gerçekleşti. 3.3 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 65’i oyunu kullandı.

SANDIK sonrası yapılan anketlere göre yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’ye en çok oyu orta yaş grubu verdi. Bir önceki seçimlere göre Saksonya’da oyunu üç kat artıran AfD, bu eyalette 30 ile 59 yaş aralığındaki seçmenlerin büyük desteğini aldı. 30-44 yaş arasında seçmenin yüzde 31’i, 45-59 yaş arasındaki seçmenin de yüzde 32’si AfD’yi tercih etti. Saksonya’da her beş kadından biri de oyunu AfD’ye verdi. Anket sonuçlarına göre bürokraside çalışanlar da oyunu AfD için kullandı. Buna göre her dört memurdan birinin tercihi aşırı sağcı parti olurken, işçiler arasında tercih edilen partiler sıralamasında AfD yüzde 35 ile ilk sırada.

GENÇLER DE DESTEKLEDİ
Sendikaların partisi olarak bilinen SPD’ye oy veren işçilerin oranı sadece yüzde 7. Serbest meslek sahiplerinin yüzde 33 ile ilk tercihi CDU olurken, aynı grubun ikinci tercihi AfD oldu. Her yüz işletme sahibinden 30’u oyunu aşırı sağcı parti için kullandı. Saksonya’da 18-29 yaş arası genç seçmenin ilk tercihi de yine AfD. Genç seçmenlerin yüzde 22’si AfD, yüzde 19’u Yeşiller, yüzde 17’si CDU, yüzde 7’si de SPD’ye oy verdi.

KADINLAR SPD’YE, ERKEKLER AfD’YE OY VERDİ
Brandenburg’da da oyunu iki kat artıran AfD, bu eyalette en çok desteği erkek seçmenlerden aldı. Erkeklerin yüzde 30’u AfD’yi seçerken, SPD’ye o veren erkek seçmenlerin oranı yüzde 24. Kadınların ise yüzde 29’u SPD’yi tercih ederken, yüzde 19’u AfD’ye oy verdi. Meslek gruplarına göre oy verme sıralamasında işçilerin ilk tercihi Brandenburg’da da AfD oldu. AfD işçilerden yüzde 35 oy alırken, SPD yüzde 25’te kaldı. Serbest meslek sahipleri arasında da AfD birinci tercih oldu. Neredeyse her beş işletme sahibinden biri aşırı sağcı parti için oyunu kullandı. AfD, Yeşiller’den sonra gençlerin tercih ettiği ikinci parti. 16-29 yaş arası her yüz gençten 23’ü Yeşiller’i seçerken, 22’si AfD için sandık başına gitti. 30-44 yaş arası seçmenin yüzde 31’i, 45-59 yaş arası seçmenin yüzde 29.7’si oyunu AfD’ye verdi.

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