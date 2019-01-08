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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: Reuters
08.01.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

‘Orbit’, yakalandı, sorgulandı, serbest kaldı

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‘Orbit’, yakalandı, sorgulandı, serbest kaldı

Almanya’yı sarsan internet korsanı yakalandı, sorgulandı, serbest bırakıldı. Bine yakın siyasetçi, sanatçı ve gazetecinin özel bilgilerini ‘Orbit’ adlı Twitter hesabından paylaşan genç, bazı siyasetçilerin konuşmalarına kızdığı için eylemi gerçekleştirmiş.

ALMANYA günlerdir, çok sayıda siyasetçi ve sanatçının özel bilgilerini internetten yayınlayan ‘hacker’ı konuşuyordu. Olayı aydınlatmak için Alman güvenlik birimleri ABD istihbaratı NSA’dan bile yardım istedi. Yabancı istihbarat teşkilatları veya aşırı sağcıların olayın içinde olabileceğinden şüphelenildi. İnternet korsanını bulmak için asayiş şubesi ve polisler yoğun soruşturma yürüttü. Olayın kamuoyuna yansımasından beş gün sonra, salı sabahı beklenen haber geldi. Asayiş Şubesi polisleri internet korsanı zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Pazartesi günü sorgusu yapılan zanlı genç, suçunu büyük ölçüde itiraf etti.

20 YAŞINDA ÖĞRENCİ
Federal Asayiş Şubesi (BKA), zanlının Hessen Eyaletinde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşında bir öğrenci olduğunu açıkladı. Tanık ifadeleri ve zanlının internette bıraktığı izleri süren polis, zanlıya ulaştı ve pazar akşamı gencin kaldığı eve baskın düzenledi. Baskında zanlının bilgisayarını imha ettiği belirlendi. Polisteki ilk ifadesinde olayın bu kadar etkisi olacağını düşünmediğini söyleyen zanlı, geniş bilgi ve polisle konuyu aydınlatmak için iş birliği sözü verince serbest bırakıldı. Frankfurt Başsavcılığı zanlı gençle ilgi soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

TEK BAŞINA YAPMIŞ
BKA yetkilileri salı günü düzenledikleri basın toplantısında zanlı gencin 20 yaşında ve öğrenci olduğu için gençlik yasasına göre yargılanacağını açıkladı. Frankfurt Başsavcılığı İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi (ZİT) basın sözcüsü Georg Ungefuk, gencin suçunu itiraf ettiği ve polisle işbirliğine hazır olduğu ve tutuklanması için bir gerekçe bulunmadığı için dışarıdan yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtti. Ungefuk, zanlının ilk belirlemelere göre suçu tek başına işlediğini, arkasında herhangi bir yabancı istihbarat bağlantısı bulunmadığını söyledi. ZİT basın sözcüsü Ungefuk, “Zanlının aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi var mı” sorusuna, bu konuda henüz herhangi bir ipucu olmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Ungefuk ‘hacker’ın, siyasetçilerin bazı sözlerine kızdığı için özel bilgilerini çalıp yayınladığı ifadesini verdiğini söyledi.
Zanlı internet korsanı bine yakın siyasetçi, sanatçı ve gazetecinin cep telefonu numaraları, adresleri, yazışmaları, sohbetleri, banka hesap bilgileri ve özel fotoğrafları içeren birçok bilgiyi ‘Orbit’ adıyla açtığı Twitter hesabından yayınlamıştı.

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