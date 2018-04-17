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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: EPA-EFE
17.04.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Öğrenci eylemleri sınavları iptal ettirdi

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Öğrenci eylemleri sınavları iptal ettirdi

Fransa’da, üniversite öğrencilerinin uyguladığı blokaj nedeniyle Nanterre Üniversitesinde sınavların yapılamadığı, Strasbourg Üniversitesinin tamamen kapatılacağı açıklandı. Ülke genelinde yaklaşık 50 üniversite veya fakültede blokaj eylemleri sürüyor.

Başkent Paris’te çok sayıda üniversiteye ait kampüs ve fakülte binasında gösteriler devam ederken, Nanterre Üniversitesinde blokaj nedeniyle sınavların yapılamadığı açıklandı. Üniversite yönetimi, sınavların başka bir yerde yapılması da dahil çeşitli olasılıkların değerlendirildiğini bildirdi.

Ülkenin doğusunda yaklaşık 60 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Strasbourg Üniversitesinde bir süredir oturma eylemi yapan öğrenciler, tüm üniversiteyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

‘DEVLET SORUMLUĞUNU YERİNE GETİRMELİ’
Montpellier’deki Paul-Valery Üniversitesinde ise mart ayından beri devam eden blokaja son vermek için rektörlüğün müdahale talebinde bulunduğu açıklandı.
Rektör Patrick Gilli, ‘devletin sorumluluğunu yerine getirmesinin zamanının geldiğini’ söyleyerek, göstericilerin binadan uzaklaştırılması çağrısı yaptı.
Şehirde cumartesi günü düzenlenen gösteride şiddet olayları yaşanmış ve 43 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

POLİS TAHLİYE ETMİŞTİ
Ouest France gazetesi de bir süredir kapalı olan Rennes-2 Üniversitesi Rektörü Olivier David’in, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasındaki sınavların ertelenmesinin gündemde olduğunu söylediğini yazdı.
Gazete, Toulouse Jean-Jaures Üniversitesinin tamamen kapalı olduğunu ve ülkenin diğer bölgelerinde de kısmi blokaj uygulamasının sürdüğünü kaydetti.
Fransa Hükümeti’nin şubat ayında Meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto için öğrenciler tarafından işgal edilen üniversitelerden Paris’teki Sorbonne Üniversitesini polis, önceki gece operasyon düzenleyerek tahliye etmişti.

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