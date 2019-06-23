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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
23.06.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar

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Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar

Almanya, Kassel Valisi Lübcke'nin katil zanlısının aşırı sağcı çıkmasını tartışırken, ülke genelinde neonaziler Ostritz kentinde toplanarak gövde gösterisi yaptı. Ostritz sakinleri ise neonazilere bira satışını önlemek için süpermarketlerde satılan tüm biraları satın aldı ve ‘barış festivali’ adı altında karşı gösteri düzenledi.

KASSEL Valisi Walter Lübcke’nin aşırı sağcı bir ırkçı tarafından öldürülmesi Almanya’da tüm dikkatleri aşırı sağın üzerine çekti. Siyasilerin ve yetkililerin aşırı sağı ciddi bir tehlike olarak tanımlaması ve üzerine gidilmesi gerektiği açıklamaları, neonazilerin cesaretini kırmaya yetmedi. Saksonya’nın Polonya sınırındaki 2 bin 300 nüfuslu Ostritz kentinde neonaziler, yine gövde gösterisi yaptı. Almanya’nın her tarafından neonaziler Ostritz’de düzenlenen ‘Schild und Schwert - Kalkan ve Kılıç’ adlı aşırı sağ rock konserine akın etti.

Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar

KENT SAKİNLERİ HOŞ KARŞILAMADI
Polisin verdiği bilgiye göre Hotel Neisseblick önündeki alanda cumartesi günü yapılan konsere 500’ün üzerinde aşırı sağcı katıldı. Aşırı sağcılar, üzerlerinde ‘Arische Bruderschaften - Aryan Kardeşliği’ yazılı siyah tişörtlerle boy gösterdi. Ostritz sakinleri ise neonazilere bira satışını önlemek için bir girişim düzenleyerek, süpermarketlerde satılan tüm biraları satın aldı ve kentte ‘barış festivali’ adlı karşı gösteri düzenledi.

Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar

Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar

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