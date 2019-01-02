Ne ırkçılık, ne göç, ne de terör! Almanların en büyük korkusu çok başka
Alman araştırma kuruluşu INSA’nın araştırmasına göre Almanların en büyük endişesi ne göç, ne artan aşırı sağ ve ırkçılık ne de terör... Almanlar en çok iklim değişikliğinden korkuyormuş.
ALMANYA’da politika, ekonomi, sosyal ve bilim konularda piyasa araştırmaları yapan Yeni Sosyal Araştırmalar ve Cevaplar Enstitüsü (İNSA) “Almanlar 2019 yılında en çok hangi konudan dolayı endişe ediyor” konulu araştırmasının sonuçlarını bugün yayımladı. Almanların endişe duyduğu en önemli konuların ilk üç sırasını iklim değişikliği, terör ve mülteci oluşturdu.
AŞIRI SAĞ VE IRKÇILIK LİSTEYE BİLE GİRMEDİ
Katılımcıların büyük bir bölümünün gelecekle ilgili iyimser oldukları sonucunun çıktığı ankette, iklim değişikliği, dünyadaki istikrar ve güvenlik konusuna oranla Almanlar için en önemli endişe kaynağı olarak listenin ilk sırasında yer aldı. Almanların en çok endişe ettiği düşünülen terör olayları, endişe edilen en önemli konuların ikinci sırasında yer aldı. Küresel göçün en büyük tehdit olarak algılandığı düşünülen Almanya’da mülteciler ve göç sorunu üçüncü derecede endişe verici olarak belirlendi. ABD ile olan ticaret anlaşmazlığı, aşırı sağ ve ırkçılığın artması veya Suriye’deki çatışma ve savaşlar Almanların tercih sıralamasında yer bile almadı.
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