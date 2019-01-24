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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

‘Müslümanlara yapılan saldırılar kabul edilemez’

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‘Müslümanlara yapılan saldırılar kabul edilemez’

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede Müslümanlarınki dahil her dini kuruluş ve yapıların organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fransa İslam Konseyi Başkanı (CFCM) Ahmet Oğraş, Paris Camisi Yöneticisi Dalil Boubakeur’ün ev sahipliğinde yeni yıl dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Aslan, CFCM yönetim kurulu üyeleri, diplomatik temsilciler ve çok sayıda Müslüman kuruluşun yöneticileri katıldı.

CFCM YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Hükümet olarak Müslüman kuruluşların işleyişine karışmadıklarını ancak ilgisiz de olamayacaklarını belirten Castaner, 1905 laiklik yasasında gerekli görmeleri halinde değişiklik yapabileceklerini belirtti. Castaner, ülkede dini kuruluşlar arasında bir ayrım gözetmediklerini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un laiklik yasası ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Castaner, yasayla ilgili yapılan çalışmanın Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce CFCM ve diğer dini kuruluşların yöneticileriyle görüşüleceğini aktardı.
Ülkede Müslümanlarınki dahil her dini kuruluş ve yapıların organizasyonu, finansmanının şeffaflığı ve kamu düzenine riayeti konularında çalışmalar yürüttüklerini belirten Castaner, bu konularda CFCM ile de çalışmak istediğini bildirdi. Castaner, Müslümanlara karşı yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizerek Fransa’da özgür bir şekilde dinlerini yaşayabileceklerini söyledi.

BİR DİNİ HEDEF ALMAMALI
Ahmet Oğraş ise CFCM’nin çalışmalarını ülkedeki Müslümanların yaşadığı sorunlara odaklanarak yürüttüklerini belirtti. Hükümetin 1905 laiklik yasasında değişiklik isteği olması halinde ülkedeki dini kuruluşların temsilcilerine danışması gerektiğini ifade eden Oğraş, bu yasanın özellikle bir dini hedef almaması gerektiğini ve konuyu dikkatli şekilde takip ettiklerini söyledi.

 

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