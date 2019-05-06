Muhalefet, organ bağışı tasarısını tanıttı
Almanya’da hükümet, organ nakli bekleyen hastalara çözüm bulmak için çareyi otomatik organ bağışında buldu. Bakanlar Kurulu’ndan onay alan ve Federal Meclise gelen yasa tasarısına göre, aksi belirtilmedikçe herkes otomatikman organ bağışçısı. Hükümetin hazırladığı tasarı yasalaşırsa sadece organlarını bağışlayan değil bağışlamak istemeyen de beyanda bulunmak zorunda.
FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın tasarısına karşı çıkan muhalefet partileri, hazırladıkları alternatif yasa tasarısını tanıttı. Sol Parti ile Yeşiller’in ortaklaşa hazırladıkları yasa tasarısına göre organ bağışının beyana dayalı olması şart koşuluyor. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ve Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, hazırladıkları ortak tasarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. İki parti lideri de insanların organ bağışı konusunda duyarlı hale getirilmesi için tanıtım kampanyalarının düzenlenmesini istedi. İki lider, hazırladıkları tasarıyı ‘Bilinçli ve Gönüllü Bağış’ olarak tanıttı. Baerbock ve Kipping’in önderliğinde hazırlanan tasarıda, herkesin ev doktoru tarafından her iki yılda bir organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilmesi gerektiği de yer alıyor.
Jens Spahn
10 BİN HASTA BEKLİYOR
Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, hükümetin hazırladığı tasarıyı eleştirirken, muhalefet partilerin ortak hazırladığı tasarıya destek çıktı. Brysch, sessiz kalmanın, organ bağışını onaylamak anlamına gelmediğini belirterek, “Vatandaşları organ bağışı tartışmasıyla meşgul etmemelerini ve vatandaşın da susmamasını umuyorum. Suskun kalmak onaylamak anlamına gelmez. Bu durum vatandaşın güvensizliğini artırır” sözleriyle Bakan Spahn’ın tasarısını eleştirdi.
Hem hükümetin hem de muhalefetin hazırladığı tasarılar Federal Mecliste oylanacak. Aşırı sağcı AfD iki tasarıyla ilgili henüz bir pozisyon almazken, diğer partiler oylamada grup kararı almayacak ve milletvekillerini serbest bırakacak. Milletvekilleri grup baskısı olmaksızın oylarını kullanacak. Almanya’da organ yetmezliği sorunu yaşayan 10 bin hasta var.
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