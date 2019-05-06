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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
06.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Muhalefet, organ bağışı tasarısını tanıttı

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Muhalefet, organ bağışı tasarısını tanıttı

Almanya’da hükümet, organ nakli bekleyen hastalara çözüm bulmak için çareyi otomatik organ bağışında buldu. Bakanlar Kurulu’ndan onay alan ve Federal Meclise gelen yasa tasarısına göre, aksi belirtilmedikçe herkes otomatikman organ bağışçısı. Hükümetin hazırladığı tasarı yasalaşırsa sadece organlarını bağışlayan değil bağışlamak istemeyen de beyanda bulunmak zorunda.

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın tasarısına karşı çıkan muhalefet partileri, hazırladıkları alternatif yasa tasarısını tanıttı. Sol Parti ile Yeşiller’in ortaklaşa hazırladıkları yasa tasarısına göre organ bağışının beyana dayalı olması şart koşuluyor. Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ve Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, hazırladıkları ortak tasarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. İki parti lideri de insanların organ bağışı konusunda duyarlı hale getirilmesi için tanıtım kampanyalarının düzenlenmesini istedi. İki lider, hazırladıkları tasarıyı ‘Bilinçli ve Gönüllü Bağış’ olarak tanıttı. Baerbock ve Kipping’in önderliğinde hazırlanan tasarıda, herkesin ev doktoru tarafından her iki yılda bir organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilmesi gerektiği de yer alıyor.

Muhalefet, organ bağışı tasarısını tanıttı
Jens Spahn

10 BİN HASTA BEKLİYOR
Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, hükümetin hazırladığı tasarıyı eleştirirken, muhalefet partilerin ortak hazırladığı tasarıya destek çıktı. Brysch, sessiz kalmanın, organ bağışını onaylamak anlamına gelmediğini belirterek, “Vatandaşları organ bağışı tartışmasıyla meşgul etmemelerini ve vatandaşın da susmamasını umuyorum. Suskun kalmak onaylamak anlamına gelmez. Bu durum vatandaşın güvensizliğini artırır” sözleriyle Bakan Spahn’ın tasarısını eleştirdi.
Hem hükümetin hem de muhalefetin hazırladığı tasarılar Federal Mecliste oylanacak. Aşırı sağcı AfD iki tasarıyla ilgili henüz bir pozisyon almazken, diğer partiler oylamada grup kararı almayacak ve milletvekillerini serbest bırakacak. Milletvekilleri grup baskısı olmaksızın oylarını kullanacak. Almanya’da organ yetmezliği sorunu yaşayan 10 bin hasta var.

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