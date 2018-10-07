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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Ali VARLI- BERLİN / Fotoğraf: Reuters
07.10.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

‘Merkel’in seçileceğine inancım tam’

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‘Merkel’in seçileceğine inancım tam’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in CDU Genel Başkanlığı tartışmalarına Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de katıldı. Schaeuble, Merkel’in CDU Genel Başkanı seçileceğine olan inancanın tam olduğunu söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan 76 yaşındaki tecrübeli politikacı Wolfgang Schaeuble, CDU’da aralık ayında yapılacak kongreyle ilgili görüşlerini açıkladı. “Angela Merkel önümüzdeki parti kongresinde CDU Genel Başkanı seçilecektir. Bu konuda inamcım tam” diyen Schaebule, Merkel’in başbakanlıktan düşürüleceği yönündeki görüşlere de katılmadığını söyledi. Başbakanlığı bırakmanın üç yolu bulunduğunu da hatırlatan Schaeuble, “Merkel ya kendi başına karar verir ve der ki, ‘Zamanı geldi’ ya parlamento onu görevden alır ya da seçmenler onu seçmez” dedi.

AFD İLE OLAMAZ
Schaeuble, CDU/CSU ve SPD hükümetinin dört yılını tamamlayıp tamamlayamayacağı yönündeki soruya ise, “Ben öyle umut ediyorum. Taraflar bu yönde sözler verdi. Ama ben azınlık hükümetiyle de istikrarlı bir yönetimin sağlanacağına inanıyorum. SPD gün gelir ve devam etmek istemezse, bu dünyanın sonu olmaz. Bizim istikrarlı bir demokrasimiz var” dedi. AfD liderinin CDU ile ortaklık yapmak istedikleri yönündeki açıklamanın hatırlatılması üzerine Schaeuble, “CDU ile şu anda kim ortaklık yapmak istemez ki. Ama belirleyici olan biz kiminle koalisyon kurarız. Ben şundan çok eminim ki, AfD ile yapmayız” dedi.

GRUP BAŞKANLIK SEÇİMİ
Başbakan Angela Merkel’in genel başkanlık tartışmaları, geçen ay yapılan CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlık seçiminden sonra başladı. Merkel’in desteklediği ve 13 yıldır da aralıksız grup başkanlık görevini yürüten Volker Kauder, seçimi kaybetmişti. Merkel’in istemediği aday Ralph Brinkhaus seçimi kazanmış ve CDU/CSU Grup Başkanı olmuştu. Seçim sonucu Merkel’in yenilgisi ve parti içinde ona karşı başlatılan isyan olarak değerlendirilmişti. Grup başkanlığı seçim sonucuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, Merkel’e karşı isyanın genel kurulda da devam edeceği ve çıkacak adayın genel başkan seçilebileceği iddia edilmişti.

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