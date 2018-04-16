Merkel’e ‘Suriye’de neden yokuz?’ sorusu
Duma’daki kimyasal saldırıya cevap olarak ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği hava operasyonuna Almanya’nın katılmaması, ülkede “Biz neden yokuz” tartışmalarına ve tepkisine yol açtı. Tepkilerin hedefinde Başbakan Merkel var.
ALMANYA’nın Suriye’ye hava operasyonuna neden katılmadığı sorusuna Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, “Bize sorulmadı bile” cevabını verdi. ARD kanalında Anne Will’in programına katılan Röttgen, “Sorulsa bile, böyle bir askeri operasyona katılmak için Meclis’in onayı gerekiyor” diyerek, bunun uzun zaman alacağını niçin katılmadıklarına ikinci gerekçe olarak gösterdi.
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang İschinger, koalisyon sözleşmesinde dünyada daha fazla siyasi sorumluluk almayı hedefleyen hükümetin operasyonun dışında kalarak, bu hedefe ulaşamayacağını belirtti.
Almanya eski Savunma Bakanlarından Karl Theodor zu Guttenberg, “Hükümet, pis işleri bizim yerimize başkaları yapsın, diyorsa, olayı basite alıyor” dedi ve en azından Almanya’nın ‘lojistik destek’ vermesi gerektiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya ve Türkiye’yi müzakere masasına çağıracağı açıklaması, Almanya’daki tartışmaları daha da alevlendirdi. Operasyonda dışarıda kalan Almanya’nın elini çabuk tutarak, Rusya ve ABD arasında arabuluculuk yapması istendi. AB Komiseri Günther Öttinger, “AB’nin önde gelen lideri olarak” Merkel’i zaman kaybetmeden Putin ile görüşmeye çağırdı.
Merkel’in partisi CDU Grup Başkanı Volker Kauder, hava operasyonlarına devam etmenin sorunu çözmeyeceğini, diplomatik yola dönülmesini istedi ve Esad’ı kastederek, “Görüşmeler olursa, ben onunla konuşurdum” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Esad’ın görüşmelere dahil edilmesine karşı çıktı ve “Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan birinin çözümde taraf olması düşünülemez” dedi.
Hükümet ortağı SPD Grup Başkanı Andrea Nahles de “Suriye’de ölümler ve öldürmeler Rusya’yla diplomatik çözümle sona erer” diye konuştu.
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