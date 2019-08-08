‘Mangal keyfimizi mahvetmenize izin vermeyiz’
Almanya’da hayvan besi kalitesini artırmak için gündeme getirilen ‘et vergisi’ tartışmaları partileri de böldü. Yeşiller tarım politikaları sözcüsü Friedrich Ostendorff, etteki KDV oranının yüzde 7’den 19’a çıkarılmasını talep ederken, parti lideri ise aksi yönde görüş belirtti.
YEŞİLLER Eş Başkanı Robert Habeck, sadece ete özel vergi konmasını veya etteki verginin artırılmasını doğru bulmadığını belirtirken, bu tür bir uygulamanın fayda sağlayamayacağını söyledi. Habeck, “İklim korumasına yönelik genel bir uygulama yapılmalı” dedi. Almanya’da tıpkı ‘İklim Koruma Vergisi’ gibi ‘Et Vergisi’ konulmasına SPD ve CDU da sıcak baktığını daha önce açıklamıştı. Hükümetin üçüncü ortağı CSU ise ‘et vergisi’ne tamamen karşı çıktı. CDU Genel Sekreteri Markus Blume, “Yeşiller’in bizlerin mangal keyfimizi mahvetmesine izin vermeyiz” dedi.
Robert Habeck
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