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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa, Getty Images
18.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

‘Maassen ihraç edilebilir ama engeller var’

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‘Maassen ihraç edilebilir ama engeller var’

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti üyesi eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Gerog Maassen’i partiden ihraç etmeyi gündeme taşıdı.

BİRKAÇ hafta önce Savunma Bakanı olarak da atanan Karrenbauer, Funke Medya Grubu bünyesinde bulunan gazetelere yaptığı açıklamada, Maassen’in artık Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan sorumlu olmamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Karrenbauer, Maassen’i partiden ihraç etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya da, “Bir kişiyi partiden ihraç etme konusunda yüksek engellerin bulunmasının iyi sebepleri var. Ancak ben artık Maassen’in CDU’ya gerçekten bağlayan bir tutumunu görmüyorum” yanıtını verdi.
CDU’da farklı görüşlerin olmasına partinin tahammül edebileceğini belirten Karrenbauer, ancak CDU içinde siyaset yapma maskesi altında siyasi muhalifleri kendi safında görmenin doğru bir tutum olmadığını kaydetti.

‘Maassen ihraç edilebilir ama engeller var’MERKEL PARTİYİ SOLA KAYDIRDI
Maassen ise dpa’ya yaptığı açıklamada, “Karrenbauer’e bu düşüncelerini ifade etmesini tavsiye edenlerin kimlerin olduğunu bilmiyorum. Gerçekten partiden ihraç etme konusunda yüksek engeller var ancak bu engellerin beni koruyacağını hiç düşünmemiştim” dedi.
Kendisine yönelik suçlamaları da reddeden Maassen, partinin genel tutumundan ayrılmadığını, daha çok eski CDU Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yönetimi altında partinin sola kaydığını savundu. 

 

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