‘Maassen ihraç edilebilir ama engeller var’
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti üyesi eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Gerog Maassen’i partiden ihraç etmeyi gündeme taşıdı.
BİRKAÇ hafta önce Savunma Bakanı olarak da atanan Karrenbauer, Funke Medya Grubu bünyesinde bulunan gazetelere yaptığı açıklamada, Maassen’in artık Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan sorumlu olmamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Karrenbauer, Maassen’i partiden ihraç etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya da, “Bir kişiyi partiden ihraç etme konusunda yüksek engellerin bulunmasının iyi sebepleri var. Ancak ben artık Maassen’in CDU’ya gerçekten bağlayan bir tutumunu görmüyorum” yanıtını verdi.
CDU’da farklı görüşlerin olmasına partinin tahammül edebileceğini belirten Karrenbauer, ancak CDU içinde siyaset yapma maskesi altında siyasi muhalifleri kendi safında görmenin doğru bir tutum olmadığını kaydetti.
MERKEL PARTİYİ SOLA KAYDIRDI
Maassen ise dpa’ya yaptığı açıklamada, “Karrenbauer’e bu düşüncelerini ifade etmesini tavsiye edenlerin kimlerin olduğunu bilmiyorum. Gerçekten partiden ihraç etme konusunda yüksek engeller var ancak bu engellerin beni koruyacağını hiç düşünmemiştim” dedi.
Kendisine yönelik suçlamaları da reddeden Maassen, partinin genel tutumundan ayrılmadığını, daha çok eski CDU Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yönetimi altında partinin sola kaydığını savundu.
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