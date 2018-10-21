Lüks turizm fuarında Türkiye’ye büyük ilgi
Üst sınıfa yönelik Danimarka’nın en büyük fuarı olan ‘Kaliteli Seyahat için Turizm Fuarı’, Danimarkalı zengin turistlerin Türkiye’ye ilgisinin arttığını gösterdi.
2017 yılında 17 bin 485 kişi tarafından ziyaret edilen fuarda özellikle THY standı ve ikram edilen baklavalar büyük ilgi gördü. THY Kopenhag Müdürü Serkan Binyar, “Üst tabakanın ülkemize ilgisinin döndüğünü görüyoruz. Geçmişte Bodrum’da 5 yıldızlı otellerle çalışan ve üst tabaka müşterilere hitap eden Danimarkalı tur acenteleri yine bu otellerle çalışmaya başladı” dedi.
ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Türkiye’ye zengin turistin gelişinin hızlandırılması için kendilerinin de girişimlerinin bulunduğunu belirten Binyar, iki ülke arasında yapılacak çalışmalarla zengin turistin Türkiye’ye dönüşünün hızlanacağını söyledi.
THY standına büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Binyar, “Bizimle konuşan herkes ne kadar kaliteli bir hizmetimiz olduğunu, uçuşlarımızda verilen hizmetlerin ve yemeğin çok iyi olduğunu ifade ediyor” dedi.
Ziyaretçiler, THY standında ikram edilen baklavalara da yoğun ilgi gösterdi.
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