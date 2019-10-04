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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
04.10.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Karrenbauer’in önlenemez düşüşü

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Karrenbauer’in önlenemez düşüşü

Başbakan Angela Merkel’in CDU Genel Başkanlığını bırakmasından sonra partide sular durulmuyor. Merkel’in yerine CDU Lideri seçilen ve gelecek genel seçimlerde başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Annegret Kramp Karrenbauer’in yıldızı sönmeye başladı.

ÖNCE, tüm zamanını partiye adayacağı gerekçesiyle hiçbir bakanlık istemeyen Karrenbauer, yükselişe geçme umuduyla Savunma Bakanı oldu. Ancak şimdi de parti içinde hem genel başkanlık hem de Savunma Bakanlığı görevini yerine getiremediği konusunda sesler yükselmeye başladı. Spiegel dergisinin anketine göre kamuoyu desteği de yüzde 29’a düştü. Sosyal Demokrat Parti (SPD) başkan adayı Olaf Scholz’un puanı artarken, Kramp Karrenbauer, parti içindeki rakiplerine karşı da puan kaybediyor. Karrenbauer’le birlikte CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da eleştirilerin hedefinde. Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre, Ziemiak’ın liderlik yeteneğine parti içinde kuşkular artıyor ve yanlış bir seçim olduğu kanısı güçleniyor.
Yapılan anketlere göre AB Komisyon Başkanı ve Almanya eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’e destek artarken, CSU Lideri Markus Söder de politikacılar arasındaki puan yarışında önde gidiyor.

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