Karrenbauer’in önlenemez düşüşü
Başbakan Angela Merkel’in CDU Genel Başkanlığını bırakmasından sonra partide sular durulmuyor. Merkel’in yerine CDU Lideri seçilen ve gelecek genel seçimlerde başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Annegret Kramp Karrenbauer’in yıldızı sönmeye başladı.
ÖNCE, tüm zamanını partiye adayacağı gerekçesiyle hiçbir bakanlık istemeyen Karrenbauer, yükselişe geçme umuduyla Savunma Bakanı oldu. Ancak şimdi de parti içinde hem genel başkanlık hem de Savunma Bakanlığı görevini yerine getiremediği konusunda sesler yükselmeye başladı. Spiegel dergisinin anketine göre kamuoyu desteği de yüzde 29’a düştü. Sosyal Demokrat Parti (SPD) başkan adayı Olaf Scholz’un puanı artarken, Kramp Karrenbauer, parti içindeki rakiplerine karşı da puan kaybediyor. Karrenbauer’le birlikte CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da eleştirilerin hedefinde. Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre, Ziemiak’ın liderlik yeteneğine parti içinde kuşkular artıyor ve yanlış bir seçim olduğu kanısı güçleniyor.
Yapılan anketlere göre AB Komisyon Başkanı ve Almanya eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’e destek artarken, CSU Lideri Markus Söder de politikacılar arasındaki puan yarışında önde gidiyor.
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