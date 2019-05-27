Karrenbauer: Yenilgide hata bizim
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer (AKK), seçimlerde alınan ağır yenilginin kendi hataları olduğunu söyledi.
KARRENBAUER, geçen yıl CDU içinde, bu yıl da SPD içinde yürütülen tartışmalar nedeniyle hükümet çalışmalarının gündeme alınıp konuşulamadığını belirtirken, “Uzman olduğumuz konuları seçim kampanyasında konuşamadık” dedi. Seçimlerden çıkan mesajları değerlendireceklerini belirten Karrenbauer, “En geç 2020 yılının sonbaharında yapılacak genel kurulda CDU’nun ana politikaları ele alınacak” dedi.
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