Kapıkule’den çıkan araçta yakalanmıştı: Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti
Bulgaristan, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 2016 yılında Bulgaristan’a giriş yapan bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 63 parça tarihi eseri Türkiye’ye iade etti.
KAPIKULE Sınır Kapısı’ndan 2016 yılında Bulgaristan’a giriş yapan bir Türk vatandaşının aracında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yapılan aramalarda gümüş ve bronz sikkeler, İoan II Komnin’in altın sikkesi, 1 adet Heraclius’un sikkesi, Kyos şehrinin gümüş hemidrahması, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 63 parça tarihi eser ele geçirilmiş; bunlar Bulgaristan Milli Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmişti.
BAKAN YARDIMCISI TESLİM ALDI
Kültür Bakanlığı’nın girişimiyle eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a teslim edildi. Sofya’da 15’inci asırdan kalan bir cami olan ve Milli Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binada düzenlenen törende, iki ülke arasındaki kurumların tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede ve işbirliğinde yaptıkları iyi çalışmalara dikkat çekildi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Şu anda 63 eserimizi teslim aldık. Bulgaristan makamlarından talep ettiğimiz başka eserlerimiz hala mevcut. Onların da iadesini bekliyoruz” dedi.
Yavuz, Türkiye’nin de geçen yıl Bulgaristan’dan kaçırılan tarihi eserleri iade iade ettiğine dikkati çekti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle