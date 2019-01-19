İsveç’te sığınmacılara ‘Hıristiyanlık testi’ iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİsveç’te sığınmacılara ‘Hıristiyanlık testi’ iddiası
GeriAvrupa İsveç’te sığınmacılara ‘Hıristiyanlık testi’ iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: ABACAPRESS.COM
19.01.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

İsveç’te sığınmacılara ‘Hıristiyanlık testi’ iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç’te sığınmacılara ‘Hıristiyanlık testi’ iddiası

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, İsveç’te çoğunluğu Afgan gençler olmak üzere Hıristiyanlığa geçtiğini söyleyen 20 bin kişinin Göçmenler Ofisi tarafından ‘Hıristiyanlık testine’ tabi tutulduğunu yazdı.

TESTİ geçemeyenlerin sınır dışı edildiği öne sürülen haberde, İsveçli ünlü yazar Edward Blom’un olayı Twitter’dan duyurarak, “Soruların yüzde 43’ünü cevapladım” mesajını paylaştığı kaydedildi.
Göçmenler Ofisine tepki gösteren Skaraborg Baş Piskoposu Ake Bonnier ise devlet televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, “Çok saçma bir uygulama, şimdi ben piskopos olarak birçok soruya cevap veremedim. Göçmenler Ofisi beni sınır dışı mı edecek?” dedi.
Tepkilerin artması üzerine Göçmenler Ofisinden yapılan açıklamada, böyle bir uygulamanın olmadığı vurgulanırken, bu iddiaların çok talihsiz ve asılsız olduğu ifade edildi. Öte yandan, sığınmacılara iltica talebinde bulundukları süreçte ofis yetkilileri tarafından Hıristiyanlık konusunda bazı soruların sorulduğu ve buna göre iltica talebinin değerlendirildiği öne sürülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle