İsveçli Müslümanlar yağmur duası edecek
İsveç’te uzun süredir yağmur yağmaması ve kuraklığın devam edecek olması nedeniyle ülkedeki Müslümanlar cumartesi günü yağmur duasına çıkacak.
İSVEÇ İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, başkent Stockholm’de, ülkede yaşayan Müslümanların katılımıyla, kuraklığın son bulması isteğiyle yağmur duası yapacaklarını belirtti.
İsveç Kilisesi de geçen hafta internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, kuraklıktan dolayı çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğu belirtilerek, halktan yağmur yağması için dua etmesi istendi. Yağmur yağmamasından dolayı birçok çiftçinin endişe duyduğuna belirtilen duyuruda, kuraklığın son bulması için en güzel fikrin dua edilmesi olduğu ifade edildi.
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